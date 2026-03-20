Planet Labs progresse après des prévisions annuelles optimistes

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20 mars - ** Les actions de la société d'imagerie satellitaire Planet Labs PL.N font un bond de 16% à 31,25 dollars en pré-commercialisation

** La société prévoit un chiffre d'affaires entre 415 et 440 millions de dollars pour l'exercice 27, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 383,99 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre devrait se situer entre 87 et 91 millions de dollars, également au-dessus de l'estimation de 85,16 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est supérieur aux prévisions, la société atteint le seuil de rentabilité alors qu'elle s'attendait à une perte ajustée de 5 cents par action

** La société a signé un contrat avec les forces armées suédoises au quatrième trimestre, qui s'ajoute aux contrats existants avec les agences gouvernementales aux États-Unis et à l'étranger, ce qui indique une forte demande

** Sur les 11 analystes qui suivent l'action, huit la considèrent comme "achetée" ou supérieure et trois comme "conservée"; leur prévision médiane est de 28,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action PL a augmenté de plus de 36% depuis le début de l'année, après avoir plus que quadruplé l'année dernière