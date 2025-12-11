 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Planet Labs bondit après une hausse de ses prévisions de revenus pour l'exercice 26 et un dépassement des prévisions au troisième trimestre
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 10:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de la société d'imagerie satellitaire Planet Labs PL.N augmentent de 17,5 % à 15,2 $ en pré-commercialisation

** La société revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26, passant de 281 à 289 millions de dollars à 297 à 301 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires de 81,4 millions de dollars au troisième trimestre dépasse les estimations de 71,7 millions de dollars des analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les résultats sont dus à la forte demande de solutions de surveillance mondiale basées sur l'IA, y compris des contrats avec la NGA et l'Otan, déclare le directeur général Will Marshall

** Sept courtiers considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, trois comme "conservée"; leur estimation médiane est de 16 $ - données de LSEG

** A la dernière clôture, la valeur de l'action a plus que triplé en 2025, surpassant la hausse de 14,9% de l'indice NYSE Composite .NYA

Valeurs associées

PLANET LABS RG-A
12,980 USD NYSE +1,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank