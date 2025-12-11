Planet Labs bondit après une hausse de ses prévisions de revenus pour l'exercice 26 et un dépassement des prévisions au troisième trimestre

11 décembre - ** Les actions de la société d'imagerie satellitaire Planet Labs PL.N augmentent de 17,5 % à 15,2 $ en pré-commercialisation

** La société revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26, passant de 281 à 289 millions de dollars à 297 à 301 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires de 81,4 millions de dollars au troisième trimestre dépasse les estimations de 71,7 millions de dollars des analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les résultats sont dus à la forte demande de solutions de surveillance mondiale basées sur l'IA, y compris des contrats avec la NGA et l'Otan, déclare le directeur général Will Marshall

** Sept courtiers considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, trois comme "conservée"; leur estimation médiane est de 16 $ - données de LSEG

** A la dernière clôture, la valeur de l'action a plus que triplé en 2025, surpassant la hausse de 14,9% de l'indice NYSE Composite .NYA