Plan de réorganisation judiciaire

Suite au jugement prononcé le 17 mai 2023 par le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, Llama Group SA, dont le siège social est situé à 1070 Bruxelles, Route de Lennik, 471, BCE : 0473.699.203 a obtenu l’ouverture d’une procédure en réorganisation judiciaire.

Llama Group SA a déposé le 16 août 2023 son plan de réorganisation au greffe du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.



Ce plan présenté par l’entreprise prévoit une réduction de la dette totale de 17.123.669 € à 11.431.300 soit 5.692.368 €. Il prévoit également des reports d’échéance afin de corrrespondre au plan de trésorerie incluant les différents paiements que la société doit encore recevoir de la part d’Azerion.



Le détail du plan se trouve sur le site internet de Llama Group. Ce plan et la procédure de réorganisation judiciaire ne concernent que Llama Group et non les filliales Winamp, Bridger, Hotmix et Jamendo.



Ce plan, pour être approuvé, doit obtenir une majorité en nombre et en valeur et ne peut être contraire à l’ordre public.



Les créanciers concernés pourront assister à l’audience du 06 septembre 2023 à 9h au greffe du tribunal pour exprimer leur vote concernant ce plan.