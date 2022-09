Plan d’investissement en Bourse : comment le construire étape par étape

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Avec l'inflation soutenue que nous connaissons actuellement, le moyen le plus sûr de valoriser un capital dans la durée sans perdre en pouvoir d'achat est encore de l'investir sur les marchés financiers.

Pas question cependant de se lancer sans un minimum de préparation ! Pour débuter avec succès en Bourse, il convient de réaliser un plan d'investissement qui vous évitera bien des déboires. Comment bâtir son plan d'investissement ? Quels critères prendre en compte ? Comment définir son allocation et réaliser ses arbitrages ? Découvrez dans cet article tous les éléments sur lesquels il est indispensable de se pencher avant d'investir pour mettre toutes les chances de son côté et voir son capital s'apprécier dans la durée.

Définir son profil d'investisseur

En premier lieu, vous devrez définir votre profil d'investisseur. Cela signifie que vous devrez déterminer quel niveau de risque vous êtes prêt à prendre (quel niveau de perte vous pouvez tolérer sans que cela vous empêche de dormir la nuit) mais aussi pourquoi vous investissez (quels sont les projets que vous souhaitez financer et combien vous devez avoir pour cela) ainsi que votre horizon d'investissement (par exemple, 30 ans pour votre retraite, 10 ans pour les études de vos enfants, 20 ans pour l'achat d'une résidence secondaire, etc.).

Ce travail d'identification des objectifs, de la durée de placement qui en découle et de la connaissance de son profil de risque sont absolument indispensables pour bâtir un plan d'investissement que vous pourrez tenir dans la durée, sans avoir de sueurs froides, et qui vous permette de réaliser vos projets. Ne négligez donc pas cette étape essentielle !

Déterminer son montant d'investissement

Ensuite, compte tenu de vos objectifs mais aussi de votre capacité d'épargne, vous devrez définir quel capital de départ vous pouvez investir mais aussi la mise en place de versements réguliers. Il s'agira alors de définir la fréquence de ces versements (mensuelle, trimestrielle, annuelle ?) et leur montant. Il peut s'agir d'une somme fixe (par exemple 200€) ou bien d'un pourcentage de vos revenus (par exemple 10 %), ce qui a davantage de sens si vous n'êtes pas salarié et que vos revenus peuvent fluctuer.

Attention à bien vérifier que le montant de vos versements soit bien en adéquation avec votre projet. Si vous envisagez de vous constituer un apport de 200 000€ d'ici 5 ans pour acheter votre résidence principale, il faudra investir plus de 100€ par mois ! Mais ne paniquez pas non plus si votre horizon d'investissement est lointain et que la somme vous paraît inatteignable car vous pourrez compter sur deux leviers importants : d'une part vous pourrez vraisemblablement au fil des ans augmenter votre capacité d'épargne (on n'a généralement pas le même revenu à 25 ans qu'à 50), d'autre part vous pourrez bénéficier de la magie des intérêts composés qui par un effet boule de neige décuple vos gains dans la durée.

Choisir son mode de gestion

Vous avez défini votre profil d'investisseur et le montant des versements que vous souhaitez mettre en place pour atteindre vos objectifs ? Il convient maintenant de choisir entre les deux modes de gestion les plus courants : gestion pilotée ou gestion libre.

Dans le premier cas, vous confiez à une société de gestion le soin de gérer les sommes que vous placerez sur un support déterminé (PEA, assurance-vie, etc.). L'équipe gérante choisira pour vous quels titres acheter et vendre en fonction des circonstances de marché mais aussi bien sûr de votre profil d'investisseur (et notamment votre profil de risque et votre horizon d'investissement). Attention, ce mode de gestion est généralement facturé en sus et n'est accessible à partir de quelques centaines d'euros que chez les acteurs en ligne. Les banques traditionnelles proposent elles ce mode de gestion à des clients aisés qui peuvent placer plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les marchés financiers.

Dans le second cas, c'est vous qui gérez seul la constitution de votre portefeuille boursier et veillez à son évolution en fonction des circonstances de marché et de votre profil d'investisseur. Ce mode de gestion nécessite donc davantage de temps et de connaissances mais n'est pas non plus insurmontable.

Vous pouvez aussi choisir d'opter pour les deux solutions en conservant une partie de votre capital gérée par vous-même tandis que l'autre partie sera gérée par des professionnels.

Bâtir son allocation

Selon votre profil de risque, vos objectifs et votre horizon d'investissement, vous devrez établir la répartition optimale entre placements à capital garanti (livrets, fonds euros etc.) et investissements sur les marchés financiers (actions, obligations, etc.).

Au sein des investissements sur les marchés financiers au travers de titres vifs, ETF et fonds classiques, vous devrez opter pour une répartition cohérente avec votre profil d'investisseur entre marchés action, obligataire, et même immobilier.

Dans la catégorie actions qui nous intéresse tout particulièrement dans le cadre d'un plan d'investissement en Bourse, vous devrez définir quels types de société et quelle(s) stratégie(s) vous souhaitez mettre en place. Allez-vous privilégier les valeurs de croissance ? Les actions Value ? Les titres qui génèrent un rendement grâce à la distribution de dividendes ? Un mix des 3 ou de 2 types de valeurs ? Dans quelles proportions ? Pensez aussi à bien diversifier votre portefeuille boursier en termes de secteur d'activité mais aussi en termes de répartition géographique et devises.

Arbitrer son portefeuille

Une fois l'allocation définie, il faudra à intervalles réguliers (tous les mois, tous les trimestres ou tous les semestres par exemple) vérifier la pertinence de votre portefeuille et l'ajuster éventuellement en revendant des titres et en en achetant d'autres. C'est ce que l'on appelle réaliser des arbitrages.

Dans le cas d'un investissement de très longue durée avec une stratégie buy&hold, vous pourrez vous contenter d'avoir recours au DCA (pour Dollar Cast Averaging) qui consiste à investir toujours le même montant sur un ensemble de titres définis en amont, sans tenir compte des fluctuations boursières.

Si vous avez un horizon d'investissement plus court et une approche d'investissement plus active, il vous faudra définir pour chaque titre sur lequel vous avez investi deux seuils : le seuil de sortie à la hausse et le seuil de sortie à la baisse. Vous devrez donc définir un objectif de gain et revendre le titre lorsque celui-ci est atteint (ou la moitié des titres par exemple), et un palier de perte et revendre le titre lorsque celui-ci a perdu plus de X % par rapport à l'investissement initial.

En conclusion, rappelons que l'un des facteurs qui fait la différence entre gagnants et perdants sur les marchés boursiers est la rigueur avec laquelle les investisseurs vont respecter leur plan d'investissement. De trop nombreux investisseurs se laissent guider par leurs émotions quand les marchés sont dans des conditions extrêmes. Or, le plan d'investissement permet d'éviter cette erreur qui peut coûter très cher.