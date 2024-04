Plaisance: Fountaine Pajot en forme et optimiste pour 2024

(AOF) - Fountaine Pajot a annoncé un chiffre d'affaires en progression de 48% à 165 millions d'euros au premier semestre. Le fabricant de navires précise que cette performance très solide est portée par l'accélération des rythmes de production et le succès des derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Aura 51 et Samana 59) que sur le segment du monocoque (D41 et D470). Le portefeuille de commandes actuel "offre une base solide pour anticiper une année 2023/24 de croissance forte", ajoute la société.

"Plus de 5 millions d'euros sont consacrés au développement de nouveaux bateaux et plus de 10 millions d'euros au renforcement des capacités industrielles".

Le groupe maintient sa trajectoire de développement à l'international avec "84% des ventes réalisées à l'export". L'Europe "reste le principal moteur" avec 38% des ventes, suivie par l'Amérique du Nord avec 28% des ventes et les marchés du grand export à hauteur de 11%. Enfin, la zone Caraïbe représente 7% des ventes et le marché domestique français compte pour 16%.

