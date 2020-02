Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plainte de Nissan contre Ghosn, son entourage dénonce des "manoeuvres" Reuters • 12/02/2020 à 13:48









(Actualisé avec la réaction de l'entourage de Carlos Ghosn) TOKYO/PARIS, 12 février (Reuters) - Nissan 7201.T a annoncé mercredi avoir déposé une plainte civile contre Carlos Ghosn au Japon, une initiative que l'entourage de l'ancien PDG du constructeur japonais a qualifiée de "manoeuvre". Le groupe japonais, qui a porté plainte devant un tribunal de Yokohama réclame à son ancien dirigeant 10 milliards de yens (83 millions d'euros) de dédommagements pour fautes et activités frauduleuses présumées. Nissan a prévenu que ce montant pourrait être revu en hausse à l'avenir, en lien avec les amendes qu'il s'attend à devoir régler aux régulateurs japonais du fait des manquements présumés de son ancien patron. Nissan, deuxième constructeur automobile japonais derrière Toyota 7203.T , a ajouté qu'il pourrait lancer une procédure judiciaire distincte concernant des propos selon lui "sans fondements et diffamatoires" tenus par Carlos Ghosn lors de sa conférence de presse à Beyrouth début janvier. Pour l'entourage de l'ancien président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, "les manoeuvres de Nissan continuent: cette plainte est rendue publique à la veille des résultats financiers du groupe japonais". "Après avoir annoncé pendant des mois, des dommages à hauteur de 35 milliards de yens, Nissan réclame aujourd'hui un montant inférieur (10 milliards de yens-NDLR). Sur le fond, les avocats de M. Ghosn réagiront une fois que le contenu de la plainte aura été porté à leur connaissance", précise-t-on de même source. L'ancien président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui réfute toutes les accusations à son encontre, s'est enfui en décembre dernier du Japon où il était assigné à résidence pour des soupçons de malversation financière pour gagner le Liban. (Naomi Tajitsu à Tokyo et Sarah White à Paris, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

