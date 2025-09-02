Plains rachète à Diamondback et Kinetik une participation dans EPIC Crude pour 1,6 milliard de dollars

(Ajout de détails sur Plains tout au long de l'année et sur le prix des actions au paragraphe 11) par Sumit Saha et Katha Kalia

Plains All American Pipeline PAA.O a déclaré mardi qu'il achèterait une participation de 55% dans l'opérateur d'oléoducs EPIC Crude Holdings à des unités de Diamondback Energy FANG.O et Kinetik Holdings KNTK.N pour 1,57 milliard de dollars, y compris 600 millions de dollars de dette.

Plains, l'un des plus grands opérateurs américains d'oléoducs et de stockage, cherche à se développer dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, la principale région productrice de pétrole du pays.

EPIC Crude est l'un des principaux oléoducs qui acheminent le pétrole des bassins de schiste Permian et Eagle Ford au Texas vers les installations d'exportation de Corpus Christi, le long de la côte américaine du Golfe du Mexique.

Il est entré en service en 2020 et a une capacité de plus de 600 000 barils par jour qui pourrait être augmentée pour transporter jusqu'à 1 million de barils par jour. Il s'agit de l'un des derniers oléoducs d'envergure facilement extensible dans le Permien.

Reuters a rapporté en août que les propriétaires de l'oléoduc envisageaient de le vendre.

"En reliant davantage nos réseaux de collecte Permian et Eagle Ford à Corpus Christi, nous améliorons l'accès au marché et garantissons à nos clients des voies d'acheminement fiables et rentables vers de multiples centres de demande", a déclaré Willie Chiang, directeur général de Plains, dans un communiqué.

Plains a ajouté que la transaction devrait immédiatement augmenter le flux de trésorerie distribuable et se traduire par des rendements de l'ordre de 10 % avant la prise en compte de la dette. La transaction devrait être finalisée d'ici le début de l'année 2026, sous réserve de l'approbation des autorités concurrence.

L'opération pourrait faire l'objet d'un examen concurrence, car Plains est déjà l'une des plus grandes sociétés de pipelines axées sur le Permien, selon deux sources industrielles. La société s'est refusée à tout commentaire au-delà de sa déclaration.

Plains, qui a réalisé une quinzaine d'acquisitions depuis 2022, exploite déjà les oléoducs Cactus et Cactus II, qui, ensemble, peuvent transporter plus d'un million de bpj du bassin permien à Corpus Christi. Elle détient également des participations dans les oléoducs BridgeTex et Wink to Webster, qui acheminent le pétrole du bassin permien vers Houston.

La société, dont les actifs sont les plus importants dans le bassin permien, prévoit d'y acheminer environ 7,2 millions de bpj de pétrole et environ 560 000 bpj dans l'Eagle Ford en 2025.

Les actions de Plains ont baissé de 2,25 % peu avant la clôture, tandis que les actions de la société holding Plains GP Holding ont baissé de 18 %.