Plains All American Pipeline chute après les résultats du troisième trimestre

5 novembre - ** Les actions de la société américaine Plains All American Pipeline PAA.O chutent de 1,7 % à 16,15 $

** La société affiche un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 12,4 milliards de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** La société prévoit que le bénéfice de base ajusté de 2025 attribuable à PAA se situera entre 2,84 et 2,89 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 2,87 milliards de dollars

** Elle ajoute qu'elle inclut une contribution d'environ 40 millions de dollars provenant de l'acquisition d'EPIC

** "La cession en cours de nos activités de LGN, l'acquisition d'EPIC et les efforts de rationalisation dans l'ensemble de l'organisation apporteront des vents porteurs à l'entreprise malgré la volatilité macroéconomique à court terme", déclare Willie Chiang, directeur général de l'entreprise

** La société affiche un bénéfice ajusté par action de 39 cents au troisième trimestre, contre une estimation de 37 cents par action

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de 5,3 % depuis le début de l'année