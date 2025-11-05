 Aller au contenu principal
Plains All American Pipeline chute après les résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de la société américaine Plains All American Pipeline PAA.O chutent de 1,7 % à 16,15 $

** La société affiche un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 12,4 milliards de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** La société prévoit que le bénéfice de base ajusté de 2025 attribuable à PAA se situera entre 2,84 et 2,89 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 2,87 milliards de dollars

** Elle ajoute qu'elle inclut une contribution d'environ 40 millions de dollars provenant de l'acquisition d'EPIC

** "La cession en cours de nos activités de LGN, l'acquisition d'EPIC et les efforts de rationalisation dans l'ensemble de l'organisation apporteront des vents porteurs à l'entreprise malgré la volatilité macroéconomique à court terme", déclare Willie Chiang, directeur général de l'entreprise

** La société affiche un bénéfice ajusté par action de 39 cents au troisième trimestre, contre une estimation de 37 cents par action

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de 5,3 % depuis le début de l'année

PLAINS ALL-AMERN LP
16,3350 USD NASDAQ -0,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

