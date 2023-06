Plafond de la dette américaine : l’accord qui rassure les marchés

Amundi

Augmentation des offres d'emploi aux États-Unis, baisse des chiffres préliminaires de l'inflation dans la zone euro, légère progression des actions… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les actions ont progressé après que le Sénat a adopté une loi pour suspendre le plafond de la dette américaine. L'attention du marché est maintenant revenue sur la persistance de l'inflation sous-jacente aux États-Unis et sur la nécessité pour la Fed d'en faire plus. Il est difficile de voir un énorme changement dans l'environnement de la Fed.

L'économie américaine ralentit mais les dépenses de consommation, principal moteur de la croissance économique, restent solides. Les ménages américains profitent de la vigueur du marché du travail. L'économie américaine continue de générer des emplois à un rythme soutenu (+339 000 en mai). De plus, malgré une réduction rapide de l'épargne au cours des derniers mois, il existe toujours un important stock d'épargne excédentaire globale dans l'économie, soit quelque 500 milliards de dollars. La Réserve fédérale de San Francisco s'attend à ce que « ces épargnes excédentaires puissent continuer à soutenir les dépenses de consommation au moins jusqu'au quatrième trimestre 2023. Ces perspectives sont incertaines selon, par exemple, si les ménages ont développé une préférence pour une épargne plus élevée, ont considérablement modifié leurs habitudes de dépenses, ou remplacé par d'autres sources de revenus les entrées de trésorerie expirées de l'ère de la pandémie. »

Dans le même temps, l'inflation sous-jacente est toujours trop élevée. La croissance de l'inflation sous-jacente d'un mois sur l'autre a oscillé autour du même niveau au cours des cinq derniers mois. En effet, l'Indice des prix à la consommation de base (Core CPI) en avril a augmenté de 0,4 % et se situe actuellement en moyenne à 0,4 % sur les périodes de trois mois et six mois. Les tensions sur le marché du travail demeurent importantes. Les salaires ont augmenté de 4,3 % en mai, ce qui est positif pour les travailleurs mais inquiétant pour la Fed. Autre source d'inquiétude : les prix des maisons repartent à la hausse après des mois de baisse.

Le travail de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur l'inflation n'est pas encore terminé. Le prochain rapport sur l'inflation avant la réunion de juin de la Fed est essentiel.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :



