Placements : pour du rendement, investissez en Bourse !

Avec la chute des taux, les actions deviennent incontournables pour rémunérer son épargne. Sur dix ans, le CAC 40 offre un rendement annualisé de 9,1%. La prise de risques rapporte...

Bienvenue dans une ère inédite pour l'épargnant, con­fronté à une faiblesse historique des taux d'intérêt qui l'oblige à faire des choix audacieux pour satisfaire toute quête de rendement.

Un monde où les livrets réglementés type Livret A et LDDS rapportent 0,75% (et sans doute 0,5% à partir de février prochain), soit moins que l'inflation. Où les fonds en euros de l'assurance vie ne devraient guère, selon nos projections, offrir plus de 1,5% de rendement cette an­née, après 1,8% en 2018 (et 4% il y a dix ans !). Où les deux placements les plus rentables de ces dernières années, le private equity et les obligations d'entreprise, restent difficilement accessibles aux particuliers.

Dans ce nouveau monde à la fois stimulant et déroutant, les Français n'ont pas renoncé à mettre de l'argent de côté. Au contraire, leur épargne a rarement été aussi élevée, à près de 15% de leur revenu disponible.

Un comportement qui traduit notamment, les sondages le montrent, une inquiétude sur le niveau des futures retraites.

584 milliards d'euros dorment sur les comptes courants

Pour l'allocation de leur épar­gne, les «fourmis» hexagonales ont fait un double choix. Tout d'abord, celui de privilégier l'immobilier, qui représente 60% du patrimoine des ména­ges. Ensuite, celui de se résigner à ce que l'épargne ne rapporte plus grand-chose.

