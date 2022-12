Placements financiers : les Français n’y comprennent rien ou presque

65% des personnes interrogées pour cette enquête ont répondu qu’ils connaissent très mal les produits d'épargne et les placements financiers. (© DR)

L’enquête de l’observatoire de l’épargne de l’AMF montre que les Français sont peu à l’aise avec les concepts de base des placements. C’est promis, l’Autorité des marchés financiers va poursuivre ses efforts de pédagogie vers les investisseurs les moins informés.

Que la lumière soit ! La première page du rapport d’étude du Baromètre 2022 de l’épargne et de l’investissement, commandé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), est illustrée par une ampoule électrique posée sur une pile de pièces de monnaies. Autrement dit, l’AMF entend éclairer les Français dans le choix de leurs placements financiers. Et il y du travail.

Le constat est désolant. «Seuls 12% des Français sont à l’aise avec les concepts de base des placements» souligne le rapport. Cette conclusion a été tirée grâce à l’ajout de trois questions à la sixième édition de ce baromètre annuel.

Les trois questions posées étaient les suivantes : à vous de jouer !

Supposez que le taux de rémunération de votre épargne soit de 1% par an et que l’inflation soit de 2% par an. Au bout d’un an, avec cette épargne, d’après vous, serez-vous capable d’acheter plus, autant ou moins qu’aujourd’hui ?

En général, quand un investisseur répartit son capital sur différents placements financiers, le risque de perdre l’argent … ? (augmente, diminue, ne change pas)

Quand les taux d’intérêt montent, que se passe-t-il en général pour les obligations ? (leur valeur monte, baisse, ne change pas).

Résultats, la première question a obtenu 70% de bonnes réponses, la deuxième 50% et la dernière 26%. Les personnes interrogées