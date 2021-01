Placements : face à la baisse des rendements, tous en Bourse !

Un demi million de particuliers ont acheté des actions FDJ en 2019. (© Fotolia)

800.000 épargnants français en quête de rendement ont fait leurs débuts sur les marchés depuis l'automne 2019. Ce regain d'intérêt pourrait se poursuivre alors que les placements sans risque ne rapportent presque plus rien.

Le coup du siècle. Vous êtes de plus en plus nombreux ! En quelques mois, des centaines de milliers d'investisseurs particuliers ont rejoint la Bourse.

Un mouvement qui a débuté avec la Française des Jeux : en novembre 2019, 500.000 épargnants ont participé à l'introduction du champion des jeux d'argent. Beaucoup ont découvert la Bourse à cette occasion.

Et ils n'ont pas été déçus : en un an, l'action FDJ s'est envolée de 80%. Cette opération a montré que l'investissement en actions était accessible à tous. Et que même les «petits» investisseurs pouvaient y trouver leur compte.

La crise sanitaire aurait pu stopper net ce nouvel élan. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Le krach boursier de février-mars 2020 a été si violent que nombre d'épargnants y ont vu - à raison - une opportunité unique d'entrer sur les marchés financiers. Les chiffres sont éloquents.

Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), 170.000 nouveaux investisseurs (1) ont acheté au moins un produit financier (en grande majorité des actions) entre janvier et mars 2020, contre à peine 60.000 au premier trimestre 2019. Au total, plus de 800 000 épargnants ont fait leurs débuts sur les marchés entre octobre 2019 et décembre 2020.

La Bourse facile

Signe que les investisseurs individuels gagnent en maturité, les transactions de trackers