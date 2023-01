Placements 2023: Goldman Sachs préfère les actions

Sharmin Mossavar-Rahmani, directrice de la stratégie d'investissements de Goldman Sachs. (© DR)

La directrice de la stratégie d'investissements de la banque américaine, Sharmin Mossavar-Rahmani, encourage ses clients à rester investis. Elle anticipe une embellie des marchés cette année.

Sharmin Mossavar-Rahmani, directrice de la stratégie d'investissements de Goldman Sachs, évoque un épais brouillard qui encourage la prudence sur les actifs à risque.

Selon elle, la probabilité d'une récession aux États-Unis se situe entre 45% et 55% à l'horizon d'un an et entre 65% et 75% à l'horizon de deux ans. Soit son plus haut niveau depuis dix ans.

L'inversion de la courbe des taux (les taux courts sont supérieurs aux taux longs) et l'ampleur du resserrement monétaire pèsent sur les anticipations.

Les économistes de la banque américaine prévoient néanmoins une croissance de l'économie mondiale de 2,4% en 2023, dont 4,9% en Chine, 1,2% aux Etats-Unis et -0,3% en zone euro.

Moins l'inflation en 2023

Le recul de l'inflation des biens et des services (hors loyers) parait bien engagé, la supply chain s'améliore et la hausse des salaires ralentit.

Des risques géopolitiques sont toujours présents (guerre en Ukraine, tensions entre les États-Unis et la Chine, Corée du Nord, Iran) mais le marché semble avoir déjà «pricé» beaucoup de mauvaises nouvelles.

Sharmin Mossavar-Rahmani rappelle qu'une performance négative à la fois des actions et des obligations, comme en 2022, est très rare.

Entre 1926 et 2022, une telle occurence n'est arrivée que 2% des années aux États-Unis. Une performance positive des actions et des obligations (baisse des taux) est