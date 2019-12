Placements 2020 : Lyxor AM augmente l'or et le cash dans les portefeuilles

Jeanne Asseraf-Bitton, directrice de la recherche chez Lyxor Asset Management. (© DR)

Les équipes de la société de gestion Lyxor AM donnent la priorité en 2020 à la préservation du capital de leurs clients. La chasse au rendement reste d'actualité, mais des protections sont mises en place pour se protéger contre d'éventuelles bourrasques.

Selon Jeanne Asseraf-Bitton, directrice de la recherche chez Lyxor Asset Management, l'activité mondiale est soutenue par la stimulation monétaire des Banques centrales et par l'ampleur des taux négatifs (un quart de l'encours obligataire total).

Une trève dans le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine devrait aussi alimenter la confiance l'an prochain.

Aux États-Unis, l'économiste anticipe une croissance du PIB entre 1,5% et 2%, avec un pic sur la hausse des salaires proche de 3,5%. L'inflation est attendue à 2% fin 2020, après un pic à 2,5% en janvier lié à la hausse du pétrole. Elle prévoit une remontée du rendement sur le bon du Trésor américain à dix ans vers 2% fin 2020. D'où un attrait tactique sur des obligations indexées sur l'inflation et sur des durations courtes.

La croissance des chiffres d'affaires des sociétés du S&P 500 devrait ralentir vers 3% (contre plus de 5% en 2019) et les marges se tasser, d'où une stagnation des profits attendue l'an prochain (le consensus est à +9%). Mais les valorisations élevées et la concentration des performances rendent les actions vulnérables au risque politique. L'objectif sur le S&P 500 est à 3.130 points fin 2020.

En zone euro, Jeanne Asseraf-Bitton prévoit l'an prochain un timide rebond de l'activité allemande, grâce aux exportations. Les bénéfices des entreprises devraient augmenter entre