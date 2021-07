Placement privé d'actions METEX pour un montant de 56,6 M€ - METEX se dote des moyens de devenir l'un des leaders européens des biotechnologies industrielles -Entrée de Bpifrance Investissement au CA

Placement privé d'actions METEX pour un montant de 56,6 M€



METEX se dote des moyens de devenir l'un des leaders européens des biotechnologies industrielles



Entrée de Bpifrance Investissement au conseil d'administration de METEX



Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2021, 08h00 CEST - METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX - la « Société »), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 56,6 millions d'euros réalisée par une offre au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (l'« Offre ») se traduisant par l'émission de 13.829.528 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »).



Benjamin GONZALEZ, Président-Directeur général de METEX déclare : « Je remercie vivement tous les nouveaux investisseurs qui ont manifesté leur intérêt et participé au succès de cette opération structurante et ambitieuse. Après l'acquisition du leader européen de la production d'acides aminés par fermentation, nous disposons désormais de moyens financiers supplémentaires pour utiliser pleinement l'outil de production de dimension internationale.