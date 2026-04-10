(AOF) - Spécialiste de l’épargne en ligne, Placement-direct.fr étoffe son offre en assurance vie avec le contrat Placement-direct Patrimoine. Il est assuré par Garance et distribué en exclusivité par Placement-direct.fr. Ce contrat Placement-direct Patrimoine propose un niveau de frais particulièrement réduit : 0% de frais à l’entrée, 0% de frais sur les versements, 0% de frais sur les arbitrages, 0,60% de frais annuels de gestion sur le fonds en euros et seulement 0,50% de frais annuels de gestion sur l’ensemble des unités de compte en détenues en gestion libre.

Plusieurs modes de gestion

En complément de la gestion libre, deux modes de gestion "clés en main" sont également proposés : une gestion pilotée et une gestion profilée à horizon. Il est à noter qu'une majoration des frais annuels de gestion de 0,25% est alors retenue.

Et pour offrir un maximum de souplesse à ses adhérents, le contrat Placement-direct Patrimoine permet de combiner plusieurs modes de gestion au sein d'un même contrat. Ainsi la gestion libre peut être combinée avec un profil de gestion pilotée ou profilée à horizon.

Le contrat Placement-direct Patrimoine propose un parcours d'adhésion totalement digitalisé avec une signature électronique. Les actes de gestion (versement, arbitrage...) peuvent également être réalisés directement en ligne à partir de l'espace client Placement-direct.fr.

Des ETF, sans frais de transaction

Le contrat Placement-direct Patrimoine référence une quinzaine d'ETF, permettant de répliquer à moindre frais la performance des grands indices internationaux.

Avantage de taille : aucun surcoût ne s'applique sur les frais annuels de gestion et le contrat ne facture pas de frais d'investissement et de désinvestissement.

Les ETF proposés au sein du contrat Placement-direct Patrimoine sont des unités de compte.

L'une des particularités du contrat est de donner accès à quatre SCPI de nouvelle génération qui profitent de conditions d'investissement favorables : Iroko Zen, Remake Live, Mistral Sélection et Eden. Ces SCPI ont comme autre caractéristique commune de ne pas retenir de frais d'entrée, contrairement à l'immense majorité des SCPI existantes.

En contrepartie, d'autres frais peuvent intervenir et les frais annuels de gestion appliqués sont plus élevés que la moyenne du marché.

Il est à noter que l'investissement sur les SCPI n'est aucunement contraint en montant ou en pourcentage et 100% des dividendes distribués sont reversés sur le contrat.