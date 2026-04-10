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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 11:37

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable pour le Dow Jones .DJI (-0,03%), pour le Standard & Poor's-500

.SPX (-0,07%) et pour le Nasdaq .IXIC (-0,06)% :

* SECTEUR BANCAIRE/IA - Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, et le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, ont convoqué cette semaine une réunion d'urgence avec les PDG des banques afin de les mettre en garde contre les risques cybernétiques liés au dernier modèle d'IA d'Anthropic, ont déclaré jeudi deux sources proches du dossier.

Anthropic a lancé le modèle Mythos cette semaine, mais s'est abstenu de le diffuser à grande échelle, invoquant la crainte qu'il ne révèle des failles de cybersécurité jusque-là inconnues.

La start-up d'IA étudie par ailleurs la possibilité de concevoir ses propres puces, ont dit trois sources au fait du dossier.

* SECTEUR SPATIAL - SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk qui s'apprête à entrer en Bourse, a enregistré une perte de près de cinq milliards de dollars (4,27 milliards d'euros) en 2025 pour un chiffre d'affaires de plus de 18,5 milliards de dollars, a rapporté jeudi The Information, citant des sources.

* ALPHABET GOOGL.O - L'Indonésie a adressé une lettre d'avertissement à Google, affirmant que sa plateforme YouTube n'avait pas respecté les nouvelles restrictions applicables aux réseaux sociaux destinés aux mineurs, a dit un responsable du gouvernement.

* META META.O a annoncé jeudi qu'il retirait de Facebook et d'Instagram les publicités visant à recruter de nouveaux plaignants dans le cadre d'un procès en cours qui l'accuse, ainsi que d'autres entreprises de réseaux sociaux, d'avoir conçu leurs plateformes de manière à créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs.

* ABBOTT LABORATORIES ABT.N - Un jury de Chicago a condamné jeudi la société américaine à verser 53 millions de dollars (45,31 millions d'euros) de dommages-intérêts à un groupe de familles qui lui reprochaient de ne pas avoir averti que son lait maternisé destiné aux prématurés pouvait provoquer une maladie intestinale potentiellement mortelle, a rapporté jeudi le Chicago Tribune.

* AMERICAN AIRLINES AAL.O et ALASKA AIR ALK.N ont annoncé jeudi qu'elles augmentaient les frais d'enregistrement des bagages, les compagnies aériennes cherchant à répercuter la flambée des coûts du kérosène liée à la guerre au Moyen-Orient.

* NIKE NKE.N recule de près de 1% en avant-Bourse après que Piper Sandler a abaissé sa recommandation sur la valeur à "neutre".

* AMGEN AMGN.O - Le tarlatamab, un médicament contre le cancer du poumon mis au point par le laboratoire pharmaceutique américain, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de la part de l'autorité chinoise de réglementation des médicaments, a annoncé vendredi sur WeChat BeOne Medicines 6160.HK , son partenaire de développement et de commercialisation.

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
102,730 USD NYSE -0,87%
ALASKA AIR GROUP
39,890 USD NYSE -0,09%
ALPHABET-A
318,4900 USD NASDAQ +0,37%
AMERICAN AIRLINE
11,3700 USD NASDAQ -0,35%
AMGEN
355,6000 USD NASDAQ +1,66%
BEONE MEDICINES
22,5040 USD OTCBB -5,25%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 185,80 Pts Index Ex +0,58%
META PLATFORMS
628,3900 USD NASDAQ +2,61%
NASDAQ Composite
22 822,42 Pts Index Ex +0,83%
NIKE -B-
43,990 USD NYSE +2,02%
S&P 500 INDEX
6 824,66 Pts CBOE +0,62%
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