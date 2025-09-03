Placement d'obligations subordonnées réalisé par Scor
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 08:17
La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs et leur règlement-livraison est prévu le 10 septembre. Une demande d'admission à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg sera effectuée.
Le taux d'intérêt fixe initial de 4,522% par an sera payable annuellement à terme échu jusqu'au 10 septembre 2035 (inclus), puis les obligations porteront intérêt à taux variable (EURIBOR 3 mois + marge) payable trimestriellement à terme échu le 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre de chaque année.
Les obligations sont notées 'A-' par S&P Global Ratings. Le produit net estimé de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, en ce compris pour le financement d'une offre de rachat concomitante d'obligations subordonnées de 600 millions d'euros venant à échéance le 8 juin 2046.
