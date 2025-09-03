 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Placement d'obligations subordonnées réalisé par Scor
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 08:17

(Zonebourse.com) - Scor annonce le placement réussi, auprès d'investisseurs institutionnels, de 500 millions d'euros d'obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis variable, venant à échéance le 10 septembre 2055 et éligibles à la constitution de capital réglementaire Tier 2 au sens de Solvabilité II.

La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs et leur règlement-livraison est prévu le 10 septembre. Une demande d'admission à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg sera effectuée.

Le taux d'intérêt fixe initial de 4,522% par an sera payable annuellement à terme échu jusqu'au 10 septembre 2035 (inclus), puis les obligations porteront intérêt à taux variable (EURIBOR 3 mois + marge) payable trimestriellement à terme échu le 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre de chaque année.

Les obligations sont notées 'A-' par S&P Global Ratings. Le produit net estimé de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, en ce compris pour le financement d'une offre de rachat concomitante d'obligations subordonnées de 600 millions d'euros venant à échéance le 8 juin 2046.

Valeurs associées

SCOR
27,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
