PIZZORNO : Versement exceptionnel d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2025 - Renouvellement de 2 contrats en région Auvergne Rhône Alpes

Versement exceptionnel d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2025

La trésorerie du Groupe, ayant récemment été renforcée suite à la régularisation, en juin 2025, des créances marocaines, le Conseil d'administration de PIZZORNO Environnement, réuni le 12 novembre 2025, a décidé de verser un acompte exceptionnel sur dividende en numéraire d'un montant de 3,75 € par action au titre de l'exercice 2025 en cours. Le calendrier de mise en paiement est le suivant :

Date de détachement : 18 novembre 2025

Date d'arrêté des positions : 19 novembre 2025

Date de paiement : 20 novembre 2025.

Le solde du dividende au titre de l'exercice 2025 sera soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra courant juin 2026.

Poursuite du développement opérationnel en région Auvergne Rhône Alpes

PIZZORNO Environnement poursuit son développement et confirme la confiance renouvelée de ses partenaires publics à travers la reconduction de deux contrats dans la région Auvergne Rhône Alpes.

Renouvellement du contrat de collecte en apport volontaire de Valence Romans Agglo

PIZZORNO Environnement consolide sa présence dans la Drôme grâce à la reconduction du contrat de collecte et transport des emballages en points d'apport volontaire de Valence Romans Agglo. Ce contrat, couvrant 50 communes représentant 124 000 habitants pour une période de 5 ans, représente un montant global de 3 M€.

Pour ce marché PIZZORNO Environnement s'appuiera sur une flotte de véhicules fonctionnant au HVO [1] . Afin de soutenir les actions de prévention déjà en place sur le territoire, un équipement de détection des anomalies de collecte par caméra embarquée dotée d'intelligence artificielle sera mis en place afin de qualifier, quantifier et localiser les erreurs de tri en temps réel, facilitant ainsi les actions correctives.

Renouvellement du contrat de collecte de la Communauté de communes du Pays de l'Ozon

PIZZORNO Environnement confirme également son expansion régionale via le renouvellement du contrat de collecte et transport des ordures ménagères résiduelles et déchets recyclables de la Communauté de communes du Pays de l'Ozon.

Ce contrat, qui couvre 7 communes et environ 27 000 habitants, représente un chiffre d'affaires global de 5 M€ sur 7 ans.

Ce contrat sera assuré par une flotte de véhicules fonctionnant au GNV [2] , confirmant la volonté du Groupe de privilégier des solutions de mobilité plus propres et durables

Ces renouvellements illustrent la capacité du Groupe à sécuriser des revenus récurrents, à développer des prestations à forte valeur environnementale et à renforcer son portefeuille stratégique, consolidant ainsi sa trajectoire de croissance durable.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

[1] Huile Végétale Hydrotraitée

[2] Gaz Naturel pour Véhicules