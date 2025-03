PIZZORNO : Un nouvel exercice en croissance (+3,2%)

Une année record en termes de renouvellements et de conquêtes de nouveaux marchés

Perspectives 2025 bien orientées

Données consolidées en M€ (non auditées) 2023 2024 Évolution en % Chiffre d'affaires annuel au 31/12 264,6 273,0 +3,2% Dont propreté 207,3 217,1 +4,7% Dont Traitement-Valorisation 57,2 55,9 -2,4% Chiffre d'affaires du 2 nd semestre 136,6 138,4 +1,3% Dont propreté 106,9 112,1 +4,8% Dont Traitement-Valorisation 29,6 27,6 -11,8%

Activité et faits marquants

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, PIZZORNO Environnement réalise un chiffre d'affaires consolidé de 273,0 M€, enregistrant une croissance de +3,2% par rapport à 2023, démontrant ainsi la solidité de ses principaux marchés.

L'activité Propreté affiche un chiffre d'affaires de 217,1 M€ en hausse de +4,7%, portée par les revalorisations tarifaires et les augmentations de prestations.

L'activité Traitement-Valorisation enregistre un chiffre d'affaires de 55,9 M€, en léger retrait de 2,4%, principalement impactée par l'arrêt de la Délégation de Service Public du site d'Aboncourt fin 2024.

Enfin, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, le chiffre d'affaires de l'activité Zephire [1] s'élève à 37,8 M€ au 31 décembre 2024 contre 36,0 M€ un an auparavant.

En 2024, PIZZORNO Environnement a poursuivi sa dynamique commerciale en conquérant de nouveaux marchés stratégiques (55 M€) et en sécurisant le renouvellement de contrats majeurs (250 M€). Au total, ces succès représentent un volume global de chiffre d'affaires de 305 M€.

Avec un taux exceptionnel de renouvellement de contrats de 99,8% [2] - atteignant même 100% dans la région PACA - ces résultats témoignent de la confiance renouvelée de ses clients. En parallèle, le Groupe a su se positionner sur de nouveaux marchés, renforçant ainsi son rôle clé auprès des collectivités pour relever leurs défis territoriaux .

Perspectives et développements

2025 bénéficiera des derniers développements du Groupe avec plusieurs contrats majeurs :

Renouvellement du marché de la Communauté d'Agglomération Provence Verte pour la collecte des déchets ménagers, emballages recyclables, biodéchets et lavage de bacs, pour les 28 communes du territoire de la Communauté d'Agglomération Provence Verte, représentant un chiffre d'affaires total de 34 M€ pour 4 ans ;

pour la collecte des déchets ménagers, emballages recyclables, biodéchets et lavage de bacs, pour les 28 communes du territoire de la Communauté d'Agglomération Provence Verte, représentant un chiffre d'affaires total de 34 M€ pour 4 ans ; Renouvellement du marché de la ville de Saint-Tropez relatif à la propreté urbaine et du littoral pour 5 ans, représentant un chiffre d'affaires total de 16 M€ ;

relatif à la propreté urbaine et du littoral pour 5 ans, représentant un chiffre d'affaires total de 16 M€ ; Renouvellement et extension du marché Esterel Côte-d'Azur Agglomération pour la collecte des déchets et de propreté urbaine, pour une durée de 7 ans et un chiffre d'affaires total de 186,1 M€, consolidant ainsi la position stratégique du Groupe sur ce marché clé ;

pour la collecte des déchets et de propreté urbaine, pour une durée de 7 ans et un chiffre d'affaires total de 186,1 M€, consolidant ainsi la position stratégique du Groupe sur ce marché clé ; Délégation de Service Public de prévention et de gestion des déchets ménagers de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon : un nouveau contrat couvrant 16 communes pour une durée de 10 ans, avec un chiffre d'affaires total de 37 M€. Il s'agit de la première collectivité de la région Sud PACA, à déléguer la gestion globale de ses déchets pour la collecte, le transport, la valorisation, le traitement, les déchetteries mais aussi la prévention ;

: un nouveau contrat couvrant 16 communes pour une durée de 10 ans, avec un chiffre d'affaires total de 37 M€. Il s'agit de la première collectivité de la région Sud PACA, à déléguer la gestion globale de ses déchets pour la collecte, le transport, la valorisation, le traitement, les déchetteries mais aussi la prévention ; Renouvellement du marché de la ville de Draguignan pour garantir la propreté du centre historique et des quartiers périphériques, avec la mise en place d'une collaboration innovante avec la start-up « Tchao mégot » pour collecter, dépolluer et recycler les mégots de cigarette en isolant écoconçu pour le bâtiment ou le rembourrage textile. Ce contrat, d'une durée de 5 ans représente un chiffre d'affaires total de 11,2 M€ ;

pour garantir la propreté du centre historique et des quartiers périphériques, avec la mise en place d'une collaboration innovante avec la start-up « Tchao mégot » pour collecter, dépolluer et recycler les mégots de cigarette en isolant écoconçu pour le bâtiment ou le rembourrage textile. Ce contrat, d'une durée de 5 ans représente un chiffre d'affaires total de 11,2 M€ ; Traitement des encombrants et du bois issus des déchèteries de la partie Est du territoire du SITTOMAT et de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez. Ce nouveau marché de traitement s'appuie sur la nouvelle unité de tri et de valorisation mise en service en ce début d'année sur l'écopôle Azur Valorisation assurant la recyclabilité de différentes matières. Ce contrat de 4 ans représente un chiffre d'affaires total de 16,5 M€.

Frédéric Devalle, Directeur Général du Groupe PIZZORNO Environnement déclare : « Après 50 années où nous avons pu démontrer notre capacité d'adaptation aux mutations de la société, nous sommes fiers d'être aujourd'hui un opérateur reconnu, alliant performance économique, engagement sociétal et responsabilité environnementale. Cette réussite, nous la devons avant tout à l'engagement, au talent et à la détermination de nos collaborateurs, qui ont su accompagner notre développement avec passion et expertise.

En 2025, nous ouvrons un nouveau chapitre, porté par des perspectives innovantes, une ambition renouvelée et une implication sans faille de nos équipes : construire ensemble des solutions toujours plus soutenables, réduire notre empreinte environnementale, et accompagner nos clients dans leur transition écologique. »

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

[1] Société détenue à hauteur de 49% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

[2] En termes de chiffre d'affaires