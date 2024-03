PIZZORNO : Un chiffre d'affaires annuel record en 2023 : 264,6 M EUR en progression de 16,6%

Une croissance à deux chiffres sur chaque pôle d'activité

Perspectives 2024 très bien orientées avec une dynamique commerciale forte

Données consolidées en M€

(non auditées) 2022 2023 Évolution en % Chiffre d'affaires annuel au 31/12 226,9 264,6 +16,6% Dont propreté 174,8 207,3 +18,6% Dont Traitement-Valorisation 52,0 57,2 +10,1% Chiffre d'affaires du 2 nd semestre 119,0 136,6 +14,7% Dont propreté 91,6 106,9 +16,7% Dont Traitement-Valorisation 27,4 29,6 +8,2%

Une 3 ème année de croissance consécutive

Au titre de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires du Groupe PIZZORNO Environnement s'établit à

264,6 M€, en progression de +16,6% par rapport à 2022. Le Groupe enregistre ainsi une 3 ème année de croissance consécutive portée par une bonne dynamique des deux métiers du Groupe.

L'activité Propreté ressort en forte progression de +18,6% à 207,3 M€, portée à la fois par un excellent taux de renouvellement de contrats (+98,5%) et le démarrage de nouveaux contrats comme celui de la ville de Marseille. Par ailleurs, 2023 intègre en année pleine l'ensemble des prestations relatives au contrat de collecte de la Métropole Européenne de Lille (161 M€ sur 7 ans).

Le Groupe démontre ainsi sa capacité à s'adapter à la singularité des territoires et à répondre aux enjeux de toutes les collectivités.

Le chiffre d'affaires de l'activité Traitement-Valorisation s'élève à 57,2 M€, en hausse de 10,1% sur un an. La croissance est tirée, entre autres, par l'ouverture de la déchetterie professionnelle à Sainte-Maxime et l'augmentation de tonnages et de prix sur le site Ecopôle Azur Valorisation.

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire [1] enregistre un chiffre d'affaires de 36 M€ au 31 décembre 2023, en croissance de 20%.

Perspectives et développements

Au regard du niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2023 et de la discipline financière du Groupe, PIZZORNO Environnement anticipe une solide performance opérationnelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

PIZZORNO Environnement aborde l'année 2024 avec confiance, marquant les 50 ans de l'entreprise familiale au service d'1 français sur 10.

Ce début d'année est resté soutenu au sein des deux métiers du Groupe, traitement et propreté avec de nouveaux succès commerciaux, notamment, dans le domaine de la gestion des biodéchets et de la valorisation matière.

Ainsi, la Ville de Draguignan a renouvelé son contrat de propreté urbaine pour une durée de 5 ans, représentant un montant de 11,2 M€.

La ville d'Antibes reconduit le Groupe pour des prestations de nettoyage des voies urbaines pour un montant de 7,6 M€ sur 4 ans.

L'Ecopôle Azur Valorisation a également obtenu la gestion du traitement des encombrants et du bois issus des déchèteries de la partie Est du territoire du SITTOMAT et de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (16,5 M€ sur 4 ans). Par ailleurs, le SITTOMAT a attribué au Groupe la maintenance et le transport des bennes des déchèteries des communes de La Crau, Carqueiranne et Hyères-les-Palmiers pour un montant de 2,9 M€ sur 4 ans.

Enfin, la ville de Lyon a choisi le Groupe PIZZORNO Environnement pour la mise à disposition, l'installation, l'enlèvement et le lavage des contenants permettant le tri des déchets des exposants des marchés forains sur le territoire communal pour une durée de 3 ans représentant 1,6 M€.

Cette dynamique commerciale illustre d'une part la confiance accordée par les clients mais également la capacité du Groupe à se réinventer et faire évoluer son modèle de création de valeur dans la gestion responsable des déchets.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

[1] Société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence