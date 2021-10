PIZZORNO : Solide performance au premier semestre 2021

Activité en progression de 6,5%

EBE[1] multiplié par 2 à 16,8 M€ soit 16,7% du chiffre d'affaires

Dynamique commerciale en termes de renouvellement de contrats et re conquête du contrat de propreté des Champs-Élysées

Carnet de commandes[2] au 30 juin 2021 : 626 M€

Les comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement qui s'est réuni le 13 octobre 2021. Les comptes semestriels consolidés ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux Comptes.

Données consolidées en M€ S1 2020 S1 2021 Chiffre d'affaires 94,46 100,54 Excédent Brut d'Exploitation1 8,30 16,75 En % du CA 8,8% 16,7% Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (12,12) (12,11) Résultat opérationnel courant (3,82) 4,64 En % du CA - 4,6% Autres produits et charges opérationnels (0,35) 0,09 Résultat opérationnel (3,82) 4,64 En % du CA - 4,6% Coût de l'endettement financier net (0,20) (0,17) Autres produits et charges financiers 0,24 2,3 I.S. 1,22 (1,42) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - Résultat net de l'ensemble consolidé (2,54) 5,37 Résultat net part du Groupe (2,61) 5,27 Flux net de trésorerie lié aux Opérations d'investissements (15,56) (1,33)

Capacité d'Auto-Financement après coût de l'endettement financier net et impôt 10,93 15,85



Progression de 6,5% de l'activité sur le premier semestre 2021

Sur l'ensemble du premier semestre 2021, PIZZORNO Environnement enregistre une croissance de ses activités de 6,5% pour atteindre un chiffre d'affaires de 100,5 M€ contre 94,4 M€ au premier semestre 2020. L'activité Propreté en hausse de 3,8% sur la période bénéficie du démarrage de nouveaux contrats remportés en début d'année ayant compensé l'arrêt volontaire de contrats au Maroc ainsi que la perte du marché d'exploitation du centre de tri de Grenoble. L'activité Traitement et Valorisation présente quant à elle un chiffre d'affaires de 19,7 M€ en forte progression de 19,2% tirée, entre autres, par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var et la reprise partielle d'exploitation du site d'Aboncourt.



Une performance opérationnelle en forte amélioration

Grâce à des coûts d'exploitation maîtrisés dans un contexte de hausse d'activité, l'Excédent Brut d'Exploitation s'établit à 16,8 M€ en progression significative de 101,7%, représentant un taux de marge de 16,7% du chiffre d'affaires, en amélioration de 7,9 points par rapport au 30 juin 2020. Ainsi, le résultat opérationnel ressort nettement bénéficiaire à 4,6 M€ sur le premier semestre 2021 contre une perte de

3,8 M€ un an auparavant. Ces bonnes performances démontrent la pertinence de la stratégie de développement orientée vers les activités et services du Groupe les plus rentables.

Le coût de l'endettement financier net au 30 juin 2021, en amélioration par rapport à 2020, s'établit à -0,2 M€.

Après prise en compte des autres produits et charges financiers (+2,3 M€) et d'une charge d'impôts (-1,4 M€), le bénéfice net part du Groupe s'élève à 5,3 M€ contre une perte de 2,5 M€ sur le premier semestre 2020.



Une structure financière maîtrisée

La capacité d'Auto-Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt) s'élève à 15,8 M€ contre 10,9 M€ un an auparavant. Les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs à 14,6 M€ contre 8,7 M€ au 30 juin 2020.

À fin juin 2021, le Groupe PIZZORNO Environnement bénéficie d'un fort niveau de trésorerie nette à hauteur de 33,9 M€. L'endettement financier net s'élève à 52,9 M€ et les fonds propres du Groupe à 67,5 M€ représentant un ratio de gearing de 78,3% à fin juin 2021, contre 106% à fin décembre 2020.



Dynamique commerciale en termes de renouvellement de contrats et re conquête du contrat de propreté des Champs-Élysées

Illustration de la confiance qui lui est portée par ses clients, plusieurs contrats ont dernièrement été reconduits :

Le contrat de nettoiement du littoral de Sainte-Maxime, renouvelé pour une période de 4 ans et un chiffre d'affaires de 1,9 M€, illustrant la reconnaissance de l'expertise du Groupe en zones touristiques ;

Le contrat de propreté, de collecte et d'entretien des sites du domaine de la commune de Marseille (5 lots), représentant un chiffre d'affaires total de 10,4 M€ sur 4 ans ;

La collecte des ordures ménagères et recyclables du 15ème arrondissement de Paris sur 6 ans et un chiffre d'affaires de 49,2 M€.

Enfin, PIZZORNO Environnement a de nouveau été sélectionné pour assurer la propreté de la plus belle avenue du Monde -les Champs-Elysées- pour une durée de 4 ans et un chiffre d'affaires global de 2,8 M€ (démarrage le 20/11/21).



Perspectives

Fort de ses bons résultats, PIZZORNO Environnement a pour ambition de maintenir un niveau solide de croissance rentable. Ainsi le Groupe confirme ses anticipations d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 compris entre 200 M€ et 205 M€ associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant de dégager un EBE entre 30 M€ et 35 M€ avec des investissements de l'ordre de 28 M€ à 30 M€.



Les familles Pizzorno-Devalle et Petithuguenin engagent un partenariat stratégique long terme

Dans le cadre des réflexions stratégiques engagées pour le Groupe PIZZORNO, les dirigeants du Groupe et son principal actionnaire ont annoncé leur association avec le groupe Paprec. Ainsi, la famille Petithuguenin, via le groupe Paprec, a signé un accord en vue d'acquérir 20% du capital de la société PIZZORNO Environnement auprès des actionnaires familiaux majoritaires. Ce projet de partenariat s'accompagne de la mise en place d'un pacte d'actionnaires.

À l'issue de cette opération, qui devrait intervenir, sous réserve de l'obtention préalable d'une décision de l'Autorité des marchés financiers, dans les semaines à venir, les actionnaires familiaux conserveront une participation majoritaire de PIZZORNO Environnement.



Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

PIZZORNO Environnement annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel 2021 au 30 juin 2021. Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.pizzorno.com dans la rubrique « Finance » ainsi que sur le site www.actusnews.com.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

[1] Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

[2] Incluant 126 M€ pour la société Zephire détenue à 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

