PIZZORNO : PIZZORNO Environnement remporte le marché de collecte des déchets ménagers de la Métropole Européenne de Lille d'un montant de 161 M EUR sur 7 ans

PIZZORNO Environnement étend son maillage territorial aux Hauts-de-France en remportant les prestations de collecte des déchets ménagers de 61 communes de la Métropole Européenne de Lille représentant plus de 500 000 habitants. Pour les 7 prochaines années et pour un chiffre d'affaires total de 161 M€, le Groupe accompagnera, à partir du 1 er novembre prochain, la métropole dans ses objectifs d'amélioration de service aux usagers et d'engagements de performances environnementales avec :

Un accompagnement sur l'évolution des modes de collectes : biodéchets, verre, extension consignes de tri,

Un soutien sur le déploiement d'un plan de prévention visant la réduction des déchets et l'amélioration de la qualité du tri,

La mise en œuvre de prestations associant innovations techniques, sociales et environnementales.

Frédéric Devalle, Directeur général, souligne : « Nous sommes très honorés de la confiance accordée par la Métropole Européenne de Lille. Au-delà des traditionnelles missions de collecte, nous souhaitons participer à l'atteinte des objectifs sociétaux et environnementaux du territoire » et de préciser : « après les métropoles parisienne et lyonnaise, ce nouveau contrat marque une étape importante de notre développement et traduit la capacité du Groupe à conquérir de nouvelles parts de marché dans une nouvelle région . »

Au service de la transition écologique des territoires

Dans le cadre des missions confiées, PIZZORNO Environnement accompagnera la métropole dans sa politique de prévention sur la réduction des déchets et l'amélioration qualitative du tri. Une cellule dédiée à la prévention viendra renforcer les actions métropolitaines, développer la sensibilisation auprès des différents publics et accompagner la mise en place des nouvelles collectes et extension des consignes de tri.

Le Groupe a fait le choix avec la métropole de véhicules fonctionnant au GNV et bioGNV pour plus de la moitié d'entre eux, afin de réduire ses rejets atmosphériques.

Des engagements garantis par une société à mission

Cocci'MEL future structure dédiée au nouveau marché et filiale de PIZZORNO Environnement, s'engage à devenir une "société à mission". En choisissant ce cadre juridique, le Groupe affirme son ambition de renforcer ses engagements en matières sociales et environnementales et de développer la coopération entre les acteurs du territoire.

Entreprise familiale, PIZZORNO Environnement, a toujours privilégié le bien-être de ses collaborateurs. Cette politique volontariste se traduit par la mise en place d'une équipe dédiée aux questions sociales et de gestion des compétences dans sa future agence. Particulièrement attentive à la qualité de vie au travail et à l'écoute des besoins des collaborateurs, cette équipe sera composée notamment d'un médiateur du dialogue social et d'une assistante sociale.

Comme le Groupe se substitue à l'opérateur actuel en novembre prochain, l'intégralité du personnel sous convention CCNAD (Convention Collective des Activités des Déchets) sera conservée par PIZZORNO Environnement.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

