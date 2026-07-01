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PIZZORNO : Nomination de Monsieur Eric Teilhard en tant que Directeur Général Délégué
information fournie par Actusnews 01/07/2026 à 22:35

PIZZORNO Environnement (ISIN : FR0010214064 – mnémonique : GPE) annonce la nomination de Monsieur Éric TEILHARD comme Directeur Général Délégué du Groupe avec effet à compter du 1 er septembre 2026.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA - www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement
Maria de VIA CARROZZA
Directeur Financier
m.carrozza@pizzorno.com
Tel. : 04 94 50 50 50 		Relations analystes / Investisseurs
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
cpuissant@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 77 		Relations Presse
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
fndiaye@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 34

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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99033-gpe_nomination_dgd_vdef.pdf

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