Pizzorno: légère hausse du RNPG semestriel

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 8,8 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, contre 7,8 millions un an auparavant, malgré un taux de marge d'EBE en retrait de 4,1 points à 15% du chiffre d'affaires.



A 134,6 millions d'euros, son chiffre d'affaires a progressé de 5,2%, ses deux pôles d'activité, propreté et traitement-valorisation, affichant respectivement des croissances de +4,5% et +7,4%, et 'confirmant la solidité de ses principaux marchés'.



Pizzorno revendique un carnet de commandes record (ne comprenant que les commandes fermes) de 1,2 milliard d'euros, qui 'illustre la confiance portée par ses clients, avec plusieurs reconductions intervenues ces derniers mois'.





Valeurs associées GPE PIZZORNO ENVI 76,40 EUR Euronext Paris 0,00%