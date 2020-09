PIZZORNO : Installation majeure pour la gestion des déchets ménagers, l'Ecopôle Azur Valorisation renforce ses capacités de traitement

De nouvelles capacités garantissant la continuité du service public pour le département du Var et la région Sud-PACA

Une autorisation préfectorale d'exploitation de 18 ans

Une installation répondant aux objectifs nationaux de valorisation des déchets

Après 10 mois de travaux, le Groupe PIZZORNO Environnement, un acteur majeur de l'économie circulaire, a mis en service ce jour le nouveau casier de stockage de déchets non dangereux de son site de Pierrefeu-du-Var, marquant ainsi une étape majeure dans le développement de l'Ecopôle exploité par sa filiale Azur Valorisation.

Autorisé par arrêté préfectoral pour une période de 18 ans[1], ce casier peut accueillir jusqu'à 135 000 tonnes de déchets par an jusqu'en 2024 puis jusqu'à 100 000 tonnes par an à partir de 2025, conformément aux objectifs de réduction de la quantité des déchets ultimes stockés.

Il garantit la continuité du service public de traitement des déchets en offrant de nouvelles capacités de traitement qui répondent aux obligations fixées par le plan régional de prévention et de gestion des déchets non dangereux.

Le site accueille actuellement les déchets des collectivités et des professionnels du Var jusqu'en 2022, puis les déchets de l'ensemble du territoire provençal du SRADDET à compter du 1er janvier 2023.



Un Ecopôle axé sur la valorisation et le traitement

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), l'Ecopôle Azur Valorisation permettra, grâce à ses différentes activités, une valorisation matières, énergétique ou organique. Il s'organise autour de :

o Un centre de transfert des déchets ménagers

o Une plateforme de pré-tri des encombrants et des déchets d'activité économique

o Une déchetterie professionnelle

o Une déchetterie pour les particuliers habitant Pierrefeu-du-Var

o Une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND)

o Une installation de maturation et d'élaboration des mâchefers (IME)

o Une unité de tri et de valorisation multifilières (UTV) dont l'ouverture est prévue en 2022

o Une unité de traitement des lixiviats et des concentrats



Des actions concrètes pour la protection de la faune et de la flore

Dans le cadre du développement de l'Ecopôle, le Groupe a mené plusieurs études préliminaires sur la faune et la flore afin d'éviter, réduire, accompagner et compenser les impacts environnementaux des activités.

Il a ainsi mis en place des actions concrètes, validées par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), portant notamment sur :

o une convention avec la commune de Pierrefeu-du-Var et l'Office national des forêts pour le suivi scientifique trentenaire d'une parcelle de 48,6 hectares limitrophe au site ;

o le financement d'une étude sur le Murin de Bechstein (espèce protégée appartenant au groupe des chiroptères) par le Groupement des chiroptères de Provence ;

o le versement d'un fonds de soutien au Fond stratégique de la forêt et du bois ;

o le financement d'actions en faveur de la protection incendie.



À cette occasion, Frédéric Devalle, Directeur général du Groupe PIZZORNO Environnement déclare : « La mise en service de ce nouveau casier marque une étape importante dans le développement de l'Ecopôle Azur Valorisation et plus largement du Groupe. Avec cette installation complète, nous souhaitons offrir, sur un site unique, un ensemble de solutions aux collectivités et aux industriels afin de les accompagner toujours plus efficacement dans leur transition écologique. »



À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2019 est de 218 M€ - www.pizzorno.com

Euronext Paris - Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

[1] Un point d'étape sera réalisé à 8 ans. La poursuite de l'activité à 18 ans est conditionnée à la réalisation d'une déviation routière.