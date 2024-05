Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pizzorno: extension d'un contrat sur la Côte d'Azur information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 07:24









(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement indique renforcer ses positions sur le marché Esterel Côte-d'Azur Agglomération (comprenant les communes de Fréjus, Saint-Raphaël et Roquebrune-sur-Argens) avec le renouvellement et l'extension du contrat de collecte et de propreté.



Par cette extension pour une durée de sept ans, représentant un montant total de 186,1 millions d'euros, le contrat initial est étendu à l'ensemble des cinq communes du territoire pour le nettoyage de la voirie et la collecte de l'ensemble des flux.



'Ce nouveau contrat reflète la dynamique commerciale solide du groupe, illustrée par un carnet de commandes historique, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 1,2 milliard d'euros à date', commente le fournisseur de services aux collectivités.





