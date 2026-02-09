PIZZORNO : Exercice de la promesse d'achat par la famille Pizzorno-Devalle en vue de la cession du contrôle de PIZZORNO Environnement au groupe Paprec, la famille Pizzorno-Devalle restant un partenaire engagé à ses côtés

Draguignan, le 9 février 2026 – À la suite de l'achèvement de la procédure d'information et consultation des instances représentatives du personnel de PIZZORNO Environnement, la famille Pizzorno-Devalle a annoncé ce jour l'exercice de la première promesse d'achat sur les actions PIZZORNO Environnement (ISIN : FR0010214064, mnémonique GPE), que lui a consentie le groupe Paprec dans le cadre du pacte d'actionnaires concertant conclu en novembre 2021, en vue de la cession de 30,64% du capital de PIZZORNO Environnement au groupe Paprec, à un prix de 62,50 [1] euros par action.

Sous réserve de l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence à laquelle la cession demeure soumise, le groupe Paprec viendrait ainsi à détenir, 50,64% du capital et 50,02% des droits de vote de PIZZORNO Environnement, tandis que la famille Pizzorno-Devalle conserverait 21,18% du capital et 30% des droits de vote [2] . La famille Pizzorno-Devalle serait ainsi le second actionnaire de PIZZORNO Environnement, et resterait un partenaire pleinement engagé. La réalisation de la cession est envisagée pour le courant du deuxième trimestre 2026.

Le groupe Paprec et la famille Pizzorno-Devalle continueraient à agir de concert, conformément à un nouveau pacte dont les principales modalités ont été décrites dans le communiqué de presse du groupe Paprec et de la famille Pizzorno-Devalle en date du 19 janvier 2026 [3] .

Sous réserve que la cession ci-dessus soit réalisée, le groupe Paprec déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique d'achat simplifiée, à caractère obligatoire, visant les actions PIZZORNO Environnement, au prix de 62,50 euros par action. Le groupe Paprec et la famille Pizzorno-Devalle, agissant de concert, n'ont pas l'intention de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire concernant PIZZORNO Environnement à l'issue de l'offre.

Désignation de l'expert indépendant par le Conseil d'administration de PIZZORNO Environnement, sur proposition du comité ad-hoc

Le 16 janvier 2026, le Conseil d'administration de PIZZORNO Environnement a constitué un comité ad-hoc composé des trois administrateurs suivants, dont deux indépendants : M. Frédéric Devalle, M. Reynald Gorini (administrateur indépendant) et Mme Maria Chatti-Gautier (administratrice indépendante).

Sur recommandation du comité ad-hoc, le Conseil d'administration de PIZZORNO Environnement a désigné le 6 février 2026, le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers, 16 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret , en qualité d'expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport (dont la conclusion prendra la forme d'une attestation d'équité) sur les conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée, à caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 261-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation pour la vente d'actions Pizzorno Environnement, dans un quelconque pays, y compris en France, ni ne peut être interprété comme telles. Il n'existe aucune certitude quant au dépôt de l'offre publique d'achat simplifiée mentionnée, ni quant à son ouverture. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions légales ou réglementaires dans certains pays. Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, en tout ou partie à des personnes aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle diffusion serait illégale ou soumise à des restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat d'un titre quelconque, ni ne peuvent être interprétées comme telles. Aucune offre de vente ou de souscription de titres, aucune annonce d'une offre prochaine de vente ou de souscription de titres, aucune sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres, aucune annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'achat ou de souscription de titres ne sera faite aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement, l'exemption d'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA - www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34

[1] Ce prix résulte de l'application de la formule de prix prévue par la promesse : 7x une moyenne d'EBITDA, diminué de la dette financière nette consolidée déterminée selon certaines modalités, la valeur retenue pour 100% du capital de PIZZORNO Environnement ne pouvant être ni inférieure à 125 millions d'euros, ni supérieure à 250 millions d'euros, soit 62,50 euros par action sur la base d'un capital composé de 4.000.000 actions.

[2] Sur la base d'un nombre total d'actions au 06 février 2026 de 4.000.000 d'actions représentant 6.874.564 droits de vote théoriques réduits à 5.648.947 droits de vote, après prise en compte de la caducité des 1.225.617 droits de vote double résultant de la cession des actions par la famille Pizzorno-Devalle.

[3] Voir également l'avis AMF n° D&I 226C0107 du 27 janvier 2026