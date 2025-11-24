PIZZORNO : Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 12 novembre 2025

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.
|Date
|Nombre d'actions composant le capital social
|
Nombre de droits de vote attachés aux actions
composant le capital social
|12/11/2025
|4 000 000
|Nombre théorique de droits de vote
|6 874 564
|Nombre de droits de vote exerçables 1
|6 744 564
1 Après déduction des actions privées de droit de vote
À propos de PIZZORNO Environnement
Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.
Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA
www.pizzorno.com
|
PIZZORNO Environnement
Maria de VIA CARROZZA
Directeur Financier
m.carrozza@pizzorno.com
Tel. : 04 94 50 50 50
|
Relations analystes / Investisseurs
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
cpuissant@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 77
|
Relations Presse
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
fndiaye@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 34
- SECURITY MASTER Key : lJhsaJaaZ5fImZ+eYZuWm2pol5iTx2iVZ5OYxJVwYsiWa2+TnWxlbciYZnJml2tn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95261-gpe_ddv_nov_2025_vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer