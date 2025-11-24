PIZZORNO : Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 12 novembre 2025

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre de droits de vote attachés aux actions

composant le capital social 12/11/2025 4 000 000 Nombre théorique de droits de vote 6 874 564 Nombre de droits de vote exerçables 1 6 744 564

1 Après déduction des actions privées de droit de vote

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

