DEC 25 CAC 40 Index (10x)
7 968,00
-0,26%
PIZZORNO : Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 12 novembre 2025
information fournie par Actusnews 24/11/2025 à 17:45

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre de droits de vote attachés aux actions
composant le capital social
12/11/2025 4 000 000 Nombre théorique de droits de vote 6 874 564
Nombre de droits de vote exerçables 1 6 744 564

1 Après déduction des actions privées de droit de vote

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement
Maria de VIA CARROZZA
Directeur Financier
m.carrozza@pizzorno.com
Tel. : 04 94 50 50 50 		Relations analystes / Investisseurs
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
cpuissant@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 77 		Relations Presse
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
fndiaye@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 34

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lJhsaJaaZ5fImZ+eYZuWm2pol5iTx2iVZ5OYxJVwYsiWa2+TnWxlbciYZnJml2tn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95261-gpe_ddv_nov_2025_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

GPE PIZZORNO ENVI
59,6000 EUR Euronext Paris +0,34%
© Actusnews.

