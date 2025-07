Pizzorno: contrat de collecte renouvelé en Provence information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 15:37









(Zonebourse.com) - Pizzorno Environnement indique avoir, de nouveau, remporté le contrat de collecte des déchets de Dracénie Provence Verdon Agglomération. D'une durée de six ans, il prendra effet début 2026, et représente un chiffre d'affaires global de 54 millions d'euros.



Au-delà des prestations de collecte, ce nouveau contrat, intègre également une forte dimension de prévention des déchets, avec le déploiement d'un plan de progrès destiné à accompagner les habitants et les professionnels.



Il repose sur des engagements partagés en matière de performance environnementale visant à réduire les volumes de déchets collectés et à améliorer la qualité des flux, grâce à des technologies innovantes telles que des caméras embarquées avec IA.





Valeurs associées GPE PIZZORNO ENVI 61,200 EUR Euronext Paris 0,00%