PIZZORNO : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement (FR0010214064 – GPE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025 :

4 770 titres

208 297,28 Euros en espèce

Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 3 902 titres 232 528,60 EUR 213 transactions VENTE 3 414 titres 204 914,40 EUR 180 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 282 titres

237 712,90 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8,224 titres

87 807,04 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34

ANNEXE

Achats Vente GPE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 213 3 902 232 528,60 180 3 414 204 914,40 01/07/2025 1 1 64,20 1 1 64,20 02/07/2025 1 1 64,00 3 174 11 249,00 03/07/2025 1 1 64,20 1 1 64,20 04/07/2025 1 1 63,60 2 3 192,00 07/07/2025 1 1 64,00 1 1 64,00 08/07/2025 2 91 5 696,60 1 1 62,60 09/07/2025 1 1 63,60 1 1 63,60 10/07/2025 4 291 18 294,20 1 1 64,20 11/07/2025 1 1 62,80 1 1 62,80 14/07/2025 1 1 62,80 1 1 62,80 15/07/2025 1 1 62,80 1 1 62,80 16/07/2025 4 261 16 199,00 1 1 63,00 17/07/2025 2 71 4 403,00 1 1 63,00 18/07/2025 1 1 62,80 1 1 62,80 21/07/2025 1 1 62,00 1 1 62,00 22/07/2025 1 1 62,00 1 1 62,00 23/07/2025 1 1 61,20 1 1 61,20 24/07/2025 1 1 61,40 2 85 5 319,80 25/07/2025 1 1 62,60 1 1 62,60 28/07/2025 1 1 62,60 1 1 62,60 29/07/2025 1 1 62,00 1 1 62,00 30/07/2025 1 1 62,40 1 1 62,40 31/07/2025 1 1 63,00 1 1 63,00 01/08/2025 1 1 62,60 1 1 62,60 04/08/2025 2 25 1 530,80 1 1 62,00 05/08/2025 1 1 61,60 1 1 61,60 06/08/2025 1 1 62,60 1 1 62,60 07/08/2025 2 5 307,40 1 1 62,60 08/08/2025 1 1 62,40 1 1 62,40 11/08/2025 3 99 6 073,80 1 1 61,40 12/08/2025 1 1 62,40 1 1 62,40 13/08/2025 7 428 25 725,20 1 1 61,20 14/08/2025 1 1 60,20 2 121 7 284,20 15/08/2025 1 1 60,60 1 1 60,60 18/08/2025 1 1 60,60 2 115 6 969,00 19/08/2025 1 1 61,00 2 111 6 771,00 20/08/2025 5 291 17 380,60 1 1 60,60 21/08/2025 1 1 61,00 2 3 183,40 22/08/2025 1 1 61,20 1 1 61,20 25/08/2025 4 131 7 820,00 1 1 60,00 26/08/2025 3 93 5 505,60 1 1 59,20 27/08/2025 3 81 4 792,00 1 1 60,00 28/08/2025 1 1 60,00 2 6 361,00 29/08/2025 1 1 60,20 2 121 7 332,20 01/09/2025 2 37 2 212,60 1 1 59,80 02/09/2025 2 54 3 219,00 1 1 60,20 03/09/2025 4 133 7 859,60 1 1 59,60 04/09/2025 2 61 3 599,80 1 1 59,80 05/09/2025 4 115 6 705,60 1 1 58,80 08/09/2025 1 1 58,00 1 1 58,00 09/09/2025 1 1 59,00 1 1 59,00 10/09/2025 2 48 2 803,80 1 1 59,00 11/09/2025 4 171 9 928,80 2 36 2 137,80 12/09/2025 4 120 6 971,20 1 1 59,20 15/09/2025 1 1 58,20 1 1 58,20 16/09/2025 2 24 1 382,40 1 1 57,60 17/09/2025 6 196 11 149,00 1 1 57,00 18/09/2025 1 1 56,20 2 51 2 886,20 19/09/2025 3 60 3 356,20 1 1 56,00 22/09/2025 1 1 56,00 2 42 2 376,60 23/09/2025 1 1 56,40 2 3 169,60 24/09/2025 2 41 2 288,40 1 1 56,40 25/09/2025 2 8 443,20 1 1 55,40 26/09/2025 2 12 665,60 1 1 56,20 29/09/2025 1 1 56,40 1 1 56,40 30/09/2025 2 4 223,40 2 71 4 032,60 01/10/2025 1 1 57,40 4 361 20 951,40 02/10/2025 1 1 58,40 3 165 9 764,00 03/10/2025 1 1 59,80 2 61 3 647,80 06/10/2025 2 31 1 842,00 1 1 60,00 07/10/2025 2 31 1 798,60 1 1 58,60 08/10/2025 1 1 58,40 1 1 58,40 09/10/2025 1 1 58,20 1 1 58,20 10/10/2025 1 1 58,00 3 251 14 872,00 13/10/2025 1 1 60,00 2 61 3 660,00 14/10/2025 2 41 2 435,40 1 1 59,40 15/10/2025 1 1 59,80 1 1 59,80 16/10/2025 1 1 59,80 1 1 59,80 17/10/2025 1 1 59,80 1 1 59,80 20/10/2025 1 1 60,00 1 1 60,00 21/10/2025 1 1 59,60 1 1 59,60 22/10/2025 2 31 1 836,00 1 1 60,00 23/10/2025 1 1 59,80 2 38 2 279,80 24/10/2025 1 1 60,20 2 32 1 926,40 27/10/2025 2 11 654,60 2 61 3 696,60 28/10/2025 1 1 60,80 1 1 60,80 29/10/2025 1 1 60,20 1 1 60,20 30/10/2025 2 41 2 436,20 1 1 60,20 31/10/2025 1 1 59,20 2 61 3 671,20 03/11/2025 2 31 1 836,20 1 1 60,20 04/11/2025 2 31 1 836,20 1 1 60,20 05/11/2025 2 21 1 239,80 1 1 59,80 06/11/2025 1 1 59,20 1 1 59,20 07/11/2025 1 1 58,80 1 1 58,80 10/11/2025 2 41 2 386,80 1 1 58,80 11/11/2025 1 1 58,40 1 1 58,40 12/11/2025 1 1 58,80 1 1 58,80 13/11/2025 1 1 58,80 2 61 3 622,80 14/11/2025 1 1 60,60 4 331 20 076,60 17/11/2025 1 1 62,60 5 391 24 636,60 18/11/2025 4 171 10 364,20 1 1 62,20 19/11/2025 1 1 60,60 2 13 787,80 20/11/2025 1 1 59,80 1 1 59,80 21/11/2025 2 4 237,80 1 1 59,60 24/11/2025 2 41 2 420,00 1 1 60,00 25/11/2025 2 10 589,00 1 1 59,80 26/11/2025 1 1 60,00 2 2 120,00 27/11/2025 1 1 59,80 1 1 59,80 28/11/2025 1 1 59,80 1 1 59,80 01/12/2025 1 1 60,00 2 2 120,00 02/12/2025 3 53 3 124,40 2 4 241,60 03/12/2025 1 1 59,00 1 1 59,00 04/12/2025 1 1 59,60 1 1 59,60 05/12/2025 1 1 59,40 1 1 59,40 08/12/2025 1 1 58,80 2 16 955,80 09/12/2025 1 1 60,00 2 19 1 140,00 10/12/2025 1 1 59,40 1 1 59,40 11/12/2025 2 12 703,60 1 1 59,00 12/12/2025 2 41 2 403,80 2 2 119,60 15/12/2025 1 1 59,40 1 1 59,40 16/12/2025 1 1 59,20 1 1 59,20 17/12/2025 1 1 58,40 2 11 650,40 18/12/2025 2 41 2 378,40 1 1 58,40 19/12/2025 1 1 58,00 1 1 58,00 22/12/2025 2 30 1 728,40 1 1 58,00 23/12/2025 3 101 5 714,00 1 1 58,00 24/12/2025 2 41 2 296,00 1 1 56,00 25/12/2025 0 0 0,00 0 0 0,00 26/12/2025 0 0 0,00 0 0 0,00 29/12/2025 1 1 56,60 4 223 12 725,40 30/12/2025 2 15 847,20 3 162 9 397,80 31/12/2025 1 1 58,20 2 51 2 988,20