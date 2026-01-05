PIZZORNO : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement (FR0010214064 – GPE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025 :
- 4 770 titres
- 208 297,28 Euros en espèce
Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|3 902 titres
|232 528,60 EUR
|213 transactions
|VENTE
|3 414 titres
|204 914,40 EUR
|180 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 4 282 titres
- 237 712,90 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 8,224 titres
- 87 807,04 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos de PIZZORNO Environnement
Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.
Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA
www.pizzorno.com
|
PIZZORNO Environnement
Maria de VIA CARROZZA
Directeur Financier
m.carrozza@pizzorno.com
Tel. : 04 94 50 50 50
|
Relations analystes / Investisseurs
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
cpuissant@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 77
|
Relations Presse
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
fndiaye@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 34
ANNEXE
|Achats
|Vente
|GPE FP
|nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Total
|213
|3 902
|232 528,60
|180
|3 414
|204 914,40
|01/07/2025
|1
|1
|64,20
|1
|1
|64,20
|02/07/2025
|1
|1
|64,00
|3
|174
|11 249,00
|03/07/2025
|1
|1
|64,20
|1
|1
|64,20
|04/07/2025
|1
|1
|63,60
|2
|3
|192,00
|07/07/2025
|1
|1
|64,00
|1
|1
|64,00
|08/07/2025
|2
|91
|5 696,60
|1
|1
|62,60
|09/07/2025
|1
|1
|63,60
|1
|1
|63,60
|10/07/2025
|4
|291
|18 294,20
|1
|1
|64,20
|11/07/2025
|1
|1
|62,80
|1
|1
|62,80
|14/07/2025
|1
|1
|62,80
|1
|1
|62,80
|15/07/2025
|1
|1
|62,80
|1
|1
|62,80
|16/07/2025
|4
|261
|16 199,00
|1
|1
|63,00
|17/07/2025
|2
|71
|4 403,00
|1
|1
|63,00
|18/07/2025
|1
|1
|62,80
|1
|1
|62,80
|21/07/2025
|1
|1
|62,00
|1
|1
|62,00
|22/07/2025
|1
|1
|62,00
|1
|1
|62,00
|23/07/2025
|1
|1
|61,20
|1
|1
|61,20
|24/07/2025
|1
|1
|61,40
|2
|85
|5 319,80
|25/07/2025
|1
|1
|62,60
|1
|1
|62,60
|28/07/2025
|1
|1
|62,60
|1
|1
|62,60
|29/07/2025
|1
|1
|62,00
|1
|1
|62,00
|30/07/2025
|1
|1
|62,40
|1
|1
|62,40
|31/07/2025
|1
|1
|63,00
|1
|1
|63,00
|01/08/2025
|1
|1
|62,60
|1
|1
|62,60
|04/08/2025
|2
|25
|1 530,80
|1
|1
|62,00
|05/08/2025
|1
|1
|61,60
|1
|1
|61,60
|06/08/2025
|1
|1
|62,60
|1
|1
|62,60
|07/08/2025
|2
|5
|307,40
|1
|1
|62,60
|08/08/2025
|1
|1
|62,40
|1
|1
|62,40
|11/08/2025
|3
|99
|6 073,80
|1
|1
|61,40
|12/08/2025
|1
|1
|62,40
|1
|1
|62,40
|13/08/2025
|7
|428
|25 725,20
|1
|1
|61,20
|14/08/2025
|1
|1
|60,20
|2
|121
|7 284,20
|15/08/2025
|1
|1
|60,60
|1
|1
|60,60
|18/08/2025
|1
|1
|60,60
|2
|115
|6 969,00
|19/08/2025
|1
|1
|61,00
|2
|111
|6 771,00
|20/08/2025
|5
|291
|17 380,60
|1
|1
|60,60
|21/08/2025
|1
|1
|61,00
|2
|3
|183,40
|22/08/2025
|1
|1
|61,20
|1
|1
|61,20
|25/08/2025
|4
|131
|7 820,00
|1
|1
|60,00
|26/08/2025
|3
|93
|5 505,60
|1
|1
|59,20
|27/08/2025
|3
|81
|4 792,00
|1
|1
|60,00
|28/08/2025
|1
|1
|60,00
|2
|6
|361,00
|29/08/2025
|1
|1
|60,20
|2
|121
|7 332,20
|01/09/2025
|2
|37
|2 212,60
|1
|1
|59,80
|02/09/2025
|2
|54
|3 219,00
|1
|1
|60,20
|03/09/2025
|4
|133
|7 859,60
|1
|1
|59,60
|04/09/2025
|2
|61
|3 599,80
|1
|1
|59,80
|05/09/2025
|4
|115
|6 705,60
|1
|1
|58,80
|08/09/2025
|1
|1
|58,00
|1
|1
|58,00
|09/09/2025
|1
|1
|59,00
|1
|1
|59,00
|10/09/2025
|2
|48
|2 803,80
|1
|1
|59,00
|11/09/2025
|4
|171
|9 928,80
|2
|36
|2 137,80
|12/09/2025
|4
|120
|6 971,20
|1
|1
|59,20
|15/09/2025
|1
|1
|58,20
|1
|1
|58,20
|16/09/2025
|2
|24
|1 382,40
|1
|1
|57,60
|17/09/2025
|6
|196
|11 149,00
|1
|1
|57,00
|18/09/2025
|1
|1
|56,20
|2
|51
|2 886,20
|19/09/2025
|3
|60
|3 356,20
|1
|1
|56,00
|22/09/2025
|1
|1
|56,00
|2
|42
|2 376,60
|23/09/2025
|1
|1
|56,40
|2
|3
|169,60
|24/09/2025
|2
|41
|2 288,40
|1
|1
|56,40
|25/09/2025
|2
|8
|443,20
|1
|1
|55,40
|26/09/2025
|2
|12
|665,60
|1
|1
|56,20
|29/09/2025
|1
|1
|56,40
|1
|1
|56,40
|30/09/2025
|2
|4
|223,40
|2
|71
|4 032,60
|01/10/2025
|1
|1
|57,40
|4
|361
|20 951,40
|02/10/2025
|1
|1
|58,40
|3
|165
|9 764,00
|03/10/2025
|1
|1
|59,80
|2
|61
|3 647,80
|06/10/2025
|2
|31
|1 842,00
|1
|1
|60,00
|07/10/2025
|2
|31
|1 798,60
|1
|1
|58,60
|08/10/2025
|1
|1
|58,40
|1
|1
|58,40
|09/10/2025
|1
|1
|58,20
|1
|1
|58,20
|10/10/2025
|1
|1
|58,00
|3
|251
|14 872,00
|13/10/2025
|1
|1
|60,00
|2
|61
|3 660,00
|14/10/2025
|2
|41
|2 435,40
|1
|1
|59,40
|15/10/2025
|1
|1
|59,80
|1
|1
|59,80
|16/10/2025
|1
|1
|59,80
|1
|1
|59,80
|17/10/2025
|1
|1
|59,80
|1
|1
|59,80
|20/10/2025
|1
|1
|60,00
|1
|1
|60,00
|21/10/2025
|1
|1
|59,60
|1
|1
|59,60
|22/10/2025
|2
|31
|1 836,00
|1
|1
|60,00
|23/10/2025
|1
|1
|59,80
|2
|38
|2 279,80
|24/10/2025
|1
|1
|60,20
|2
|32
|1 926,40
|27/10/2025
|2
|11
|654,60
|2
|61
|3 696,60
|28/10/2025
|1
|1
|60,80
|1
|1
|60,80
|29/10/2025
|1
|1
|60,20
|1
|1
|60,20
|30/10/2025
|2
|41
|2 436,20
|1
|1
|60,20
|31/10/2025
|1
|1
|59,20
|2
|61
|3 671,20
|03/11/2025
|2
|31
|1 836,20
|1
|1
|60,20
|04/11/2025
|2
|31
|1 836,20
|1
|1
|60,20
|05/11/2025
|2
|21
|1 239,80
|1
|1
|59,80
|06/11/2025
|1
|1
|59,20
|1
|1
|59,20
|07/11/2025
|1
|1
|58,80
|1
|1
|58,80
|10/11/2025
|2
|41
|2 386,80
|1
|1
|58,80
|11/11/2025
|1
|1
|58,40
|1
|1
|58,40
|12/11/2025
|1
|1
|58,80
|1
|1
|58,80
|13/11/2025
|1
|1
|58,80
|2
|61
|3 622,80
|14/11/2025
|1
|1
|60,60
|4
|331
|20 076,60
|17/11/2025
|1
|1
|62,60
|5
|391
|24 636,60
|18/11/2025
|4
|171
|10 364,20
|1
|1
|62,20
|19/11/2025
|1
|1
|60,60
|2
|13
|787,80
|20/11/2025
|1
|1
|59,80
|1
|1
|59,80
|21/11/2025
|2
|4
|237,80
|1
|1
|59,60
|24/11/2025
|2
|41
|2 420,00
|1
|1
|60,00
|25/11/2025
|2
|10
|589,00
|1
|1
|59,80
|26/11/2025
|1
|1
|60,00
|2
|2
|120,00
|27/11/2025
|1
|1
|59,80
|1
|1
|59,80
|28/11/2025
|1
|1
|59,80
|1
|1
|59,80
|01/12/2025
|1
|1
|60,00
|2
|2
|120,00
|02/12/2025
|3
|53
|3 124,40
|2
|4
|241,60
|03/12/2025
|1
|1
|59,00
|1
|1
|59,00
|04/12/2025
|1
|1
|59,60
|1
|1
|59,60
|05/12/2025
|1
|1
|59,40
|1
|1
|59,40
|08/12/2025
|1
|1
|58,80
|2
|16
|955,80
|09/12/2025
|1
|1
|60,00
|2
|19
|1 140,00
|10/12/2025
|1
|1
|59,40
|1
|1
|59,40
|11/12/2025
|2
|12
|703,60
|1
|1
|59,00
|12/12/2025
|2
|41
|2 403,80
|2
|2
|119,60
|15/12/2025
|1
|1
|59,40
|1
|1
|59,40
|16/12/2025
|1
|1
|59,20
|1
|1
|59,20
|17/12/2025
|1
|1
|58,40
|2
|11
|650,40
|18/12/2025
|2
|41
|2 378,40
|1
|1
|58,40
|19/12/2025
|1
|1
|58,00
|1
|1
|58,00
|22/12/2025
|2
|30
|1 728,40
|1
|1
|58,00
|23/12/2025
|3
|101
|5 714,00
|1
|1
|58,00
|24/12/2025
|2
|41
|2 296,00
|1
|1
|56,00
|25/12/2025
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|26/12/2025
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|29/12/2025
|1
|1
|56,60
|4
|223
|12 725,40
|30/12/2025
|2
|15
|847,20
|3
|162
|9 397,80
|31/12/2025
|1
|1
|58,20
|2
|51
|2 988,20
