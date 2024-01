PIZZORNO : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement (FR0010214064 – GPE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :

5 742 titres

166 677,91 Euros en espèce

Au cours du 2 nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 5 860 titres 317 150,20 EUR 225 transactions VENTE 5 446 titres 294 570,60 EUR 197 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 328 titres

191 518,58 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8,224 titres

87 807,04 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

ANNEXE

Achats Vente GPE FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 225 5 860 317 150,20 197 5 446 294 570,6 03/07/2023 1 1 49,20 1 1 49,20 04/07/2023 1 1 49,90 1 1 49,90 05/07/2023 1 1 49,30 1 1 49,30 06/07/2023 2 37 1 813,00 1 1 49,00 07/07/2023 1 1 49,80 7 701 36 361,80 10/07/2023 1 1 51,80 2 27 1 398,60 11/07/2023 1 1 51,80 2 71 3 705,80 12/07/2023 1 1 52,20 2 71 3 776,20 13/07/2023 1 1 53,80 3 161 8 751,80 14/07/2023 1 1 55,20 2 9 496,80 17/07/2023 2 87 4 699,20 2 47 2 594,40 18/07/2023 2 27 1 458,20 2 2 109,40 19/07/2023 2 2 108,00 2 2 109,20 20/07/2023 2 69 3 727,20 2 23 1 269,60 21/07/2023 2 23 1 243,00 1 1 55,00 24/07/2023 2 2 108,00 1 1 54,00 25/07/2023 2 6 324,00 2 2 109,20 26/07/2023 3 159 8 567,00 1 1 54,20 27/07/2023 2 5 270,80 1 1 54,80 28/07/2023 2 60 3 240,00 1 1 54,00 31/07/2023 2 2 108,00 1 1 54,00 01/08/2023 2 28 1 507,40 1 1 54,80 02/08/2023 1 1 54,00 2 2 109,00 03/08/2023 1 1 54,60 2 131 7 178,60 04/08/2023 1 1 54,80 2 2 109,80 07/08/2023 1 1 55,00 4 291 16 123,00 08/08/2023 1 1 57,20 1 1 57,20 09/08/2023 2 65 3 666,00 3 122 7 026,40 10/08/2023 1 1 57,40 3 231 13 441,40 11/08/2023 1 1 59,00 1 1 59,00 14/08/2023 1 1 58,40 1 1 58,40 15/08/2023 1 1 58,60 1 1 58,60 16/08/2023 2 61 3 538,80 1 1 58,80 17/08/2023 2 2 116,00 1 1 58,00 18/08/2023 1 1 59,00 1 1 59,00 21/08/2023 1 1 58,80 1 1 58,80 22/08/2023 1 1 58,80 1 1 58,80 23/08/2023 2 20 1 160,80 1 1 58,80 24/08/2023 2 75 4 350,80 1 1 58,80 25/08/2023 1 1 58,40 1 1 58,40 28/08/2023 1 1 59,00 2 101 5 979,00 29/08/2023 1 1 59,40 1 1 59,40 30/08/2023 1 1 59,60 1 1 59,60 31/08/2023 1 1 59,60 1 1 59,60 01/09/2023 1 1 59,60 1 1 59,60 04/09/2023 4 322 18 895,80 1 1 59,20 05/09/2023 1 1 59,80 3 187 11 259,40 06/09/2023 1 1 60,60 1 1 60,60 07/09/2023 1 1 59,60 1 1 59,60 08/09/2023 1 1 60,60 1 1 60,60 11/09/2023 1 1 59,60 2 2 120,00 12/09/2023 2 10 598,00 1 1 59,80 13/09/2023 2 13 776,00 1 1 60,80 14/09/2023 1 1 59,80 1 1 59,80 15/09/2023 1 1 60,00 1 1 60,00 18/09/2023 2 26 1 524,80 2 2 119,60 19/09/2023 3 134 7 867,80 1 1 60,00 20/09/2023 3 183 10 702,20 1 1 59,40 21/09/2023 3 181 10 548,60 1 1 58,60 22/09/2023 3 159 9 107,80 1 1 58,20 25/09/2023 4 331 18 685,00 1 1 57,00 26/09/2023 5 411 22 026,60 3 156 8 425,20 27/09/2023 3 161 8 545,20 1 1 53,20 28/09/2023 2 16 842,80 2 76 4 088,80 29/09/2023 2 2 105,60 2 3 160,80 02/10/2023 1 1 54,40 2 3 163,20 03/10/2023 2 2 107,80 1 1 54,40 04/10/2023 2 51 2 713,20 4 471 25 979,20 05/10/2023 1 1 55,60 2 81 4 503,60 06/10/2023 1 1 56,00 1 1 56,00 09/10/2023 2 61 3 367,20 1 1 55,20 10/10/2023 2 11 601,20 1 1 55,20 11/10/2023 2 26 1 409,60 1 1 54,60 12/10/2023 1 1 55,20 1 1 55,20 13/10/2023 1 1 55,00 1 1 55,00 16/10/2023 1 1 55,00 1 1 55,00 17/10/2023 1 1 54,00 1 1 54,00 18/10/2023 3 47 2 537,60 1 1 54,80 19/10/2023 2 50 2 691,20 1 1 55,00 20/10/2023 4 207 11 093,00 1 1 53,80 23/10/2023 3 123 6 480,20 1 1 53,00 24/10/2023 3 161 8 415,00 1 1 53,00 25/10/2023 1 1 52,00 1 1 52,00 26/10/2023 4 211 10 831,60 1 1 51,60 27/10/2023 1 1 50,80 1 1 50,80 30/10/2023 1 1 50,00 1 1 50,00 31/10/2023 1 1 51,00 2 141 7 247,00 01/11/2023 2 22 1 117,60 2 4 205,00 02/11/2023 1 1 51,20 5 571 29 865,20 03/11/2023 1 1 53,60 1 1 53,60 06/11/2023 1 1 53,60 1 1 53,60 07/11/2023 1 1 53,80 1 1 53,80 08/11/2023 1 1 53,80 1 1 53,80 09/11/2023 2 56 2 946,20 1 1 53,20 10/11/2023 1 1 52,80 1 1 52,80 13/11/2023 2 30 1 572,40 1 1 52,80 14/11/2023 2 2 105,20 1 1 53,00 15/11/2023 4 251 12 987,00 2 2 106,20 16/11/2023 1 1 52,80 3 293 15 585,60 17/11/2023 3 181 9 425,40 2 2 105,60 20/11/2023 1 1 54,00 3 254 13 761,20 21/11/2023 1 1 54,40 1 1 54,40 22/11/2023 2 61 3 270,60 1 1 54,60 23/11/2023 1 1 54,40 1 1 54,40 24/11/2023 1 1 54,60 3 227 12 428,60 27/11/2023 1 1 54,80 3 132 7 234,00 28/11/2023 1 1 55,00 2 2 110,00 29/11/2023 2 61 3 283,00 2 5 275,00 30/11/2023 2 5 270,20 1 1 55,00 01/12/2023 2 2 107,60 1 1 53,80 04/12/2023 2 47 2 548,00 1 1 54,80 05/12/2023 3 80 4 284,80 1 1 54,20 06/12/2023 4 251 13 287,40 1 1 53,40 07/12/2023 3 171 8 973,80 2 2 107,60 08/12/2023 2 31 1 618,40 1 1 52,40 11/12/2023 2 33 1 723,40 1 1 53,00 12/12/2023 1 1 53,00 2 2 106,20 13/12/2023 3 103 5 378,20 2 36 1 914,60 14/12/2023 3 161 8 350,00 1 1 52,00 15/12/2023 2 51 2 601,20 4 331 17 353,20 18/12/2023 1 1 52,80 1 1 52,80 19/12/2023 1 1 53,00 1 1 53,00 20/12/2023 3 131 6 769,80 1 1 51,80 21/12/2023 1 1 52,60 2 140 7 391,80 22/12/2023 1 1 52,60 1 1 52,60 25/12/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 26/12/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 27/12/2023 4 266 13 729,00 1 1 53,00 28/12/2023 1 1 52,20 3 239 12 549,00 29/12/2023 3 171 8 792,80 2 3 158,80