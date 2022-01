PIZZORNO : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement (FR0010214064 – GPE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2021 :

6 684 titres

117 744,15 Euros en espèce

Au cours du 1 er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 7 599 titres 164 019,80 EUR 223 transactions VENTE 10 442 titres 226 545,20 EUR 200 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/20, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 527 titres

55 733,51 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8,224 titres

87 807,04 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).



À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93





ANNEXE

Achats Vente GPE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 223 7 599 164 019,80 200 10 442 226 545,20 01/01/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 04/01/2021 2 2 37,80 2 2 37,80 05/01/2021 1 1 19,00 1 1 19,00 06/01/2021 1 1 19,00 1 1 19,00 07/01/2021 1 1 19,20 2 2 38,40 08/01/2021 6 232 4 356,50 1 1 18,80 11/01/2021 5 301 5 585,60 1 1 18,60 12/01/2021 5 52 957,00 1 1 18,60 13/01/2021 1 1 18,50 1 1 18,50 14/01/2021 1 1 18,80 7 1 031 19 512,80 15/01/2021 1 1 19,40 4 267 5 179,80 18/01/2021 1 1 19,30 1 1 19,30 19/01/2021 1 1 19,30 2 331 6 454,30 20/01/2021 2 6 117,00 3 354 7 054,10 21/01/2021 3 214 4 464,60 9 1 367 28 012,80 22/01/2021 4 210 4 240,60 1 1 20,60 25/01/2021 2 3 60,00 1 1 20,00 26/01/2021 2 121 2 420,20 1 1 20,20 27/01/2021 1 1 20,20 5 542 11 393,80 28/01/2021 2 3 64,00 9 1 161 25 896,80 29/01/2021 2 86 1 961,00 2 84 1 965,20 01/02/2021 5 518 11 642,80 1 1 22,80 02/02/2021 5 569 12 295,80 1 1 22,20 03/02/2021 3 152 3 192,60 2 64 1 369,80 04/02/2021 2 26 546,40 1 1 21,40 05/02/2021 2 2 42,00 1 1 21,00 08/02/2021 4 205 4 331,20 1 1 21,20 09/02/2021 1 1 21,40 1 1 21,40 10/02/2021 1 1 21,40 1 1 21,40 11/02/2021 2 53 1 134,60 2 43 945,80 12/02/2021 1 1 21,60 2 141 3 101,60 15/02/2021 1 1 22,60 2 2 45,20 16/02/2021 1 1 22,00 1 1 22,00 17/02/2021 2 65 1 404,40 2 108 2 418,80 18/02/2021 4 301 6 526,00 2 11 246,00 19/02/2021 1 1 21,60 2 151 3 351,60 22/02/2021 2 56 1 210,00 1 1 22,00 23/02/2021 4 246 5 288,60 1 1 21,60 24/02/2021 1 1 21,60 1 1 21,60 25/02/2021 2 49 1 048,80 1 1 21,60 26/02/2021 2 41 877,60 1 1 21,60 01/03/2021 3 210 4 452,20 1 1 21,40 02/03/2021 1 1 21,20 1 1 21,20 03/03/2021 1 1 21,20 3 199 4 317,20 04/03/2021 1 1 22,20 2 126 2 797,20 05/03/2021 2 161 3 510,60 6 584 13 658,00 08/03/2021 2 131 3 013,80 1 1 23,80 09/03/2021 2 171 3 864,80 1 1 22,80 10/03/2021 2 64 1 446,80 1 1 23,00 11/03/2021 1 1 23,00 1 1 23,00 12/03/2021 1 1 23,00 1 1 23,00 15/03/2021 3 213 4 803,60 1 1 22,80 16/03/2021 1 1 22,60 1 1 22,60 17/03/2021 3 190 4 210,60 1 1 22,60 18/03/2021 2 151 3 322,20 1 1 22,20 19/03/2021 1 1 22,00 1 1 22,00 22/03/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 23/03/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 24/03/2021 2 137 2 959,40 1 1 21,80 25/03/2021 7 747 15 491,20 1 1 21,60 26/03/2021 2 121 2 468,40 1 1 20,40 29/03/2021 2 2 41,40 5 521 11 118,40 30/03/2021 1 1 22,00 1 1 22,00 31/03/2021 1 1 22,20 1 1 22,20 01/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 02/04/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 05/04/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 06/04/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 07/04/2021 1 1 21,60 2 161 3 509,60 08/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 09/04/2021 2 2 42,40 1 1 21,20 12/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 13/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 14/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 15/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 16/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 19/04/2021 2 51 1 101,80 1 1 21,80 20/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 21/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 22/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 23/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 26/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 27/04/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 28/04/2021 1 1 22,00 1 1 22,00 29/04/2021 2 36 777,60 1 1 21,60 30/04/2021 2 9 196,40 5 705 15 674,00 03/05/2021 1 1 22,00 1 1 22,00 04/05/2021 1 1 22,00 1 1 22,00 05/05/2021 1 1 22,20 1 1 22,20 06/05/2021 1 1 22,20 1 1 22,20 07/05/2021 2 111 2 420,20 1 1 22,20 10/05/2021 1 1 21,60 1 1 21,60 11/05/2021 5 291 6 237,80 1 1 21,80 12/05/2021 2 101 2 121,40 1 1 21,40 13/05/2021 1 1 21,40 1 1 21,40 14/05/2021 1 1 21,40 1 1 21,40 17/05/2021 1 1 21,40 1 1 21,40 18/05/2021 1 1 21,40 1 1 21,40 19/05/2021 1 1 21,40 1 1 21,40 20/05/2021 1 1 21,40 1 1 21,40 21/05/2021 1 1 21,60 1 1 21,60 24/05/2021 1 1 21,60 1 1 21,60 25/05/2021 1 1 21,80 1 1 21,80 26/05/2021 1 1 21,60 1 1 21,60 27/05/2021 1 1 21,60 1 1 21,60 28/05/2021 2 101 2 181,60 2 46 1 029,60 31/05/2021 1 1 22,40 3 411 9 384,40 01/06/2021 1 1 23,00 2 91 2 111,00 02/06/2021 2 26 598,20 2 51 1 213,20 03/06/2021 4 311 7 117,60 1 1 23,60 04/06/2021 1 1 23,20 1 1 23,20 07/06/2021 1 1 24,00 4 791 18 984,00 08/06/2021 2 5 115,00 4 461 10 603,00 09/06/2021 1 1 23,20 1 1 23,20 10/06/2021 1 1 23,20 2 241 5 735,20 11/06/2021 2 92 2 171,40 2 231 5 635,80 14/06/2021 2 36 857,00 1 1 24,00 15/06/2021 2 2 48,20 1 1 24,20 16/06/2021 2 141 3 384,40 1 1 24,40 17/06/2021 1 1 24,40 1 1 24,40 18/06/2021 2 61 1 464,40 1 1 24,40 21/06/2021 2 19 456,00 1 1 24,00 22/06/2021 1 1 24,20 2 3 73,40 23/06/2021 4 226 5 453,60 1 1 24,80 24/06/2021 1 1 24,20 2 7 171,80 25/06/2021 1 1 24,60 1 1 24,60 28/06/2021 3 62 1 511,00 2 61 1 512,80 29/06/2021 2 36 871,40 1 1 24,40 30/06/2021 1 1 24,40 1 1 24,40

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mphtYpdvlWfKnm5ylJZpb5dlbpppmZLHmJWZmGeca8nFap+TmJiXmMmZZnBjnWxt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72877-gp-bilan-liquidite-s1-2021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com