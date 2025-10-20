 Aller au contenu principal
Pizza Hut UK va fermer 68 restaurants et supprimer 1 210 emplois
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 18:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pizza Hut UK va fermer 68 restaurants et 11 sites de livraison, ce qui entraînera la suppression de 1 210 emplois, après que l'entreprise à l'origine de ses établissements britanniques a été placée sous administration judiciaire, selon l'administrateur FTI Consulting.

FTI a été annoncé lundi comme administrateur de DC London Pie Limited, l'exploitant des restaurants de Pizza Hut au Royaume-Uni.

Cependant, dans le cadre d'une administration dite "pre-pack", le propriétaire mondial de Pizza Hut, Yum! Brands

YUM.N , le géant américain de l'hôtellerie, a accepté de sauver 64 restaurants britanniques, préservant ainsi 1 276 emplois.

"Cette acquisition ciblée vise à préserver l'expérience de nos clients et à protéger les emplois là où c'est possible", a déclaré Nicolas Burquier, directeur général de Yum! Brands, a déclaré: "Cette acquisition ciblée vise à préserver l'expérience de nos clients et à protéger les emplois là où c'est possible".

"Notre priorité immédiate est d'assurer la continuité des opérations dans les établissements rachetés et de soutenir les collègues pendant la période de transition

L'administration de Pizza Hut intervient alors que le secteur britannique de l'hôtellerie et de la restauration est confronté à des pressions croissantes en matière de coûts, notamment l'augmentation des salaires et des cotisations de sécurité sociale des employés, tandis que les consommateurs britanniques, à court d'argent, réduisent leurs sorties au restaurant .

