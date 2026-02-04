 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PIX-BofA relève ses prévisions à court terme pour la roupie de 2 % à 88,60-89 après l'accord commercial avec les États-Unis
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 07:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dharamraj Dhutia

La Bank of America s'attend à ce que la roupie indienne se renforce encore d'ici la fin du mois de mars, après qu'un accord commercial avec les Etats-Unis a entraîné sa plus forte hausse en plus de sept ans mardi, a déclaré à Reuters le principal responsable de la trésorerie de la banque en Inde.

"Nous nous attendons à ce que la roupie se renforce à environ 88,60-89,00 contre le dollar américain, soit 2% de moins que la prévision précédente de la banque pour la paire", a déclaré Vikas Jain, responsable des revenus fixes en Inde, des devises et du négoce des matières premières à la banque, lors d'une interview mardi.

La banque étrangère avait précédemment prévu la devise aux niveaux 90,50-91,00.

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi en fin de journée que les droits de douane sur les produits indiens seraient ramenés de 50 % à 18 %. La roupie a fait un bond de 1,4% mardi, passant d'un plancher presque record à 90,2650, le plus grand gain en une seule journée depuis décembre 2018.

Mercredi, la roupie s'échangeait à 90,46.

L'incertitude sur l'accord commercial avait été un frein important à la monnaie indienne, qui s'est affaiblie de 2% en janvier et a atteint un plus bas record de 91,9875, alors que les investisseurs étrangers ont vendu un montant net d'environ 4 milliards de dollars sur les marchés boursiers.

"La roupie était sous pression en raison des sorties de capitaux observées le mois dernier, et je pense que cela devrait cesser", a déclaré Jain.

Les exportateurs pourraient également commencer à augmenter leurs ratios de couverture, ce qui pourrait soutenir davantage la monnaie locale, a-t-il ajouté.

La chute brutale de la roupie et les prévisions d'un nouvel affaiblissement ont incité les exportateurs à réduire leurs opérations de couverture et à conserver des dollars à l'étranger plus longtemps, selon les négociants.

Jain ne s'attend pas à ce que la banque centrale indienne accumule de manière agressive des réserves de change en achetant des dollars si les entrées de devises reprennent.

Selon les dernières données, la Reserve Bank of India a vendu près de 30 milliards de dollars entre septembre et novembre. Néanmoins, les réserves de change du pays ont atteint un niveau record de 709 milliards de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 janvier, grâce à une forte hausse des prix de l'or et à l'impact de multiples swaps de change.

"Je ne pense pas que la RBI achètera de manière agressive au niveau actuel. Si la roupie reste à ce niveau, la RBI pourrait renouveler son portefeuille de contrats à terme et ne pas intervenir massivement", a ajouté Jain.

Devises

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
54,430 USD NYSE +0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en légère hausse
    information fournie par AFP 04.02.2026 09:09 

    Les marchés boursiers européens évoluent en légère hausse mercredi, prudents face au regain d'inquiétude sur le secteur de la tech et digérant une série de publications de résultats d'entreprises. Dans les premiers échanges, Paris prenait 0,38%, Londres 0,29% et ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Accord de libre-échange avec le Mercosur : l'opinion des Français sur l'UE se crispe
    information fournie par Boursorama avec Media Services 04.02.2026 09:02 

    La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et sa gestion très centralisée, concentre une partie des critiques. La défiance des Français à l'égard de l'Union européenne -depuis longtemps marquée- progresse et devrait continuer de progresser ... Lire la suite

  • Les logos de Zurich Insurance et de Beazley
    Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds
    information fournie par Reuters 04.02.2026 09:00 

    L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un ‍accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 ‌milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ​ont annoncé mercredi les deux ⁠sociétés. En janvier, Beazley ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:59 

    (Actualisé avec Novartis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank