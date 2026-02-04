PIX-BofA relève ses prévisions à court terme pour la roupie de 2 % à 88,60-89 après l'accord commercial avec les États-Unis

La Bank of America s'attend à ce que la roupie indienne se renforce encore d'ici la fin du mois de mars, après qu'un accord commercial avec les Etats-Unis a entraîné sa plus forte hausse en plus de sept ans mardi, a déclaré à Reuters le principal responsable de la trésorerie de la banque en Inde.

"Nous nous attendons à ce que la roupie se renforce à environ 88,60-89,00 contre le dollar américain, soit 2% de moins que la prévision précédente de la banque pour la paire", a déclaré Vikas Jain, responsable des revenus fixes en Inde, des devises et du négoce des matières premières à la banque, lors d'une interview mardi.

La banque étrangère avait précédemment prévu la devise aux niveaux 90,50-91,00.

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi en fin de journée que les droits de douane sur les produits indiens seraient ramenés de 50 % à 18 %. La roupie a fait un bond de 1,4% mardi, passant d'un plancher presque record à 90,2650, le plus grand gain en une seule journée depuis décembre 2018.

Mercredi, la roupie s'échangeait à 90,46.

L'incertitude sur l'accord commercial avait été un frein important à la monnaie indienne, qui s'est affaiblie de 2% en janvier et a atteint un plus bas record de 91,9875, alors que les investisseurs étrangers ont vendu un montant net d'environ 4 milliards de dollars sur les marchés boursiers.

"La roupie était sous pression en raison des sorties de capitaux observées le mois dernier, et je pense que cela devrait cesser", a déclaré Jain.

Les exportateurs pourraient également commencer à augmenter leurs ratios de couverture, ce qui pourrait soutenir davantage la monnaie locale, a-t-il ajouté.

La chute brutale de la roupie et les prévisions d'un nouvel affaiblissement ont incité les exportateurs à réduire leurs opérations de couverture et à conserver des dollars à l'étranger plus longtemps, selon les négociants.

Jain ne s'attend pas à ce que la banque centrale indienne accumule de manière agressive des réserves de change en achetant des dollars si les entrées de devises reprennent.

Selon les dernières données, la Reserve Bank of India a vendu près de 30 milliards de dollars entre septembre et novembre. Néanmoins, les réserves de change du pays ont atteint un niveau record de 709 milliards de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 janvier, grâce à une forte hausse des prix de l'or et à l'impact de multiples swaps de change.

"Je ne pense pas que la RBI achètera de manière agressive au niveau actuel. Si la roupie reste à ce niveau, la RBI pourrait renouveler son portefeuille de contrats à terme et ne pas intervenir massivement", a ajouté Jain.