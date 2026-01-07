Pirelli, sans maîtrise de ses actionnaires, la puissance n'est rien
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 14:43
Toujours selon l'agence de presse américaine, l'autre option serait une vente totale de la participation.
Quelle que soit l'option choisie, elle serait vue d'un bon oeil du côté du gouvernement italien qui avait activé en 2023 son décret " Golden Power " permettant à l'Etat d'intervenir dans la gestion des entreprises jugées stratégiques pour protéger l'intérêt national. Ce " Golden Power " réservait le choix du directeur général exclusivement aux actionnaires italiens de Pirelli et permettait la création d'un droit de veto, toujours pour les actionnaires transalpins, sur les choix importants de l'entreprise (ventes d'actifs, fusions, transferts de brevets...).
L'autre intérêt de ces mesures de protection était de permettre la mise en place de barrières physiques et juridiques autour de l'innovation. Pirelli a notamment créé une unité spéciale dédiée à la technologie des capteurs baptisée Cyber Tyre, isolée de l'influence de Sinochem.
Les pneus intelligents développés par Pirelli sont composés de nombreux capteurs capables de collecter des données en temps réel sur l'état de la route, la performance du véhicule et sa localisation. Les dirigeants italiens ne souhaitent pas que le gouvernement chinois accède à toutes ces données via Sinochem.
De son côté, Bloomberg ajoute que Pirelli cherche à protéger ses activités outre-Atlantique, qui représentent plus de 20% de ses ventes, alors que Washington s'apprête à appliquer des règles restreignant le matériel et les logiciels des véhicules connectés liés à la Chine. En cas d'influence moindre de Sinochem, Pirelli pourrait échapper à ces restrictions et conserver sa part de marché aux Etats-Unis.
Valeurs associées
|6,162 EUR
|MIL
|+0,13%
A lire aussi
-
Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,
-
Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite
-
En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer