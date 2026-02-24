Amazon prévoit de construire un centre de données en Louisiane pour un montant de 12 milliards de dollars

(Ajout d'une déclaration d'Amazon dans le dernier paragraphe) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a déclaré qu'il prévoyait d'investir 12 milliards de dollars en Louisiane dans le cadre d'un plan de construction de centres de données dans l'État du Pélican.

Le distributeur en ligne basé à Seattle a déclaré que la construction du centre de données, dans le nord-ouest de la Louisiane, créera 540 emplois à temps plein, ainsi que des emplois supplémentaires qui, selon lui, aideront à soutenir les installations, tels que des électriciens et des techniciens en chauffage, ventilation et climatisation. Dans le cadre de son rapport sur les résultats du quatrième trimestre ce mois-ci, Amazon a annoncé qu'elle prévoyait 200 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année, soit une forte augmentation par rapport aux 131 milliards de dollars de 2025. Ses actions ont chuté après cette annonce . Elles sont en baisse de 9,4 % depuis le début de l'année, dont une chute de 2,3 % lundi, à 205,27 dollars.

Les dépenses des entreprises technologiques sont montées en flèche alors qu'elles s'efforcent de répondre à la demande croissante de logiciels d'intelligence artificielle, de puces électroniques et d'autres infrastructures. Les entreprises ont engagé au moins 630 milliards de dollars cette année, et certains investisseurs craignent une bulle de plus en plus importante liée à l'intelligence artificielle.

Certaines communautés se sont opposées au développement des centres de données en raison des tensions sur les réseaux électriques locaux et des énormes quantités d'eau nécessaires à l'équipement.

Amazon a déclaré qu'elle contribuerait à compenser tout impact des installations en Louisiane grâce à un fonds de 400 millions de dollars destiné à l'infrastructure hydraulique de la région et a précisé qu'elle n'utiliserait l'eau que pour le refroidissement et d'autres besoins.

L'entreprise a déclaré qu'elle assumerait "100 % des coûts" des centres de données de Louisiane et qu'elle travaillait avec la Southwestern Electric Power Company sur toute infrastructure électrique nécessaire.

En réponse à une demande d'éclaircissement sur la question de savoir si l'engagement de 12 milliards de dollars en Louisiane fait partie d'un investissement de 200 milliards de dollars que l'entreprise a dévoilé au début du mois, un porte-parole a déclaré: "Nous faisons régulièrement des annonces d'investissement au niveau fédéral, étatique et local, et ces investissements s'étalent souvent sur plusieurs années."