 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Piratage des télécommunications néerlandaises Odido : 6 millions de comptes touchés
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Odido, l'ancienne entreprise de T-Mobile aux Pays-Bas, a déclaré jeudi que les informations personnelles de plus de six millions de comptes avaient été exposées lors d'un piratage, l'un des plus importants incidents de ce type dans le pays.

"Odido a récemment été victime d'une cyberattaque menée par des cybercriminels", a indiqué l'entreprise dans un courriel envoyé aux clients concernés. "Sur la base de l'enquête, nous pensons que vos données ont pu être affectées."

La société a indiqué que les informations volées comprenaient les noms des clients, les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les numéros de compte bancaire, les dates de naissance et les numéros de passeport.

La société a indiqué qu'elle avait commencé à enquêter sur un éventuel piratage le 7 février avec des experts internes et externes, et qu'elle avait découvert qu'il affectait le système qu'elle utilise pour contacter ses clients.

"L'accès non autorisé au système a été interrompu", a déclaré la société, ajoutant que les clients peuvent utiliser leur téléphone en toute sécurité. L'incident a été signalé à l'organisme néerlandais de surveillance de la vie privée et de la protection des données, AP.

Odido, qui a été rachetée par les sociétés de capital-investissement Apax et Warburg Pincus en 2021, compte environ 8 millions de clients et est en concurrence avec KPN

KPN.AS et VodafoneZiggo sur le marché néerlandais.

Valeurs associées

KONINKL KPN
4,6790 EUR Euronext Amsterdam +0,41%
LIBERTY GLOBAL RG-A
11,1190 USD NASDAQ -1,43%
T-MOBILE US
219,5700 USD NASDAQ +4,79%
VODAFONE GROUP
114,575 GBX LSE +0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank