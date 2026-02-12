Piratage des télécommunications néerlandaises Odido : 6 millions de comptes touchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Odido, l'ancienne entreprise de T-Mobile aux Pays-Bas, a déclaré jeudi que les informations personnelles de plus de six millions de comptes avaient été exposées lors d'un piratage, l'un des plus importants incidents de ce type dans le pays.

"Odido a récemment été victime d'une cyberattaque menée par des cybercriminels", a indiqué l'entreprise dans un courriel envoyé aux clients concernés. "Sur la base de l'enquête, nous pensons que vos données ont pu être affectées."

La société a indiqué que les informations volées comprenaient les noms des clients, les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les numéros de compte bancaire, les dates de naissance et les numéros de passeport.

La société a indiqué qu'elle avait commencé à enquêter sur un éventuel piratage le 7 février avec des experts internes et externes, et qu'elle avait découvert qu'il affectait le système qu'elle utilise pour contacter ses clients.

"L'accès non autorisé au système a été interrompu", a déclaré la société, ajoutant que les clients peuvent utiliser leur téléphone en toute sécurité. L'incident a été signalé à l'organisme néerlandais de surveillance de la vie privée et de la protection des données, AP.

Odido, qui a été rachetée par les sociétés de capital-investissement Apax et Warburg Pincus en 2021, compte environ 8 millions de clients et est en concurrence avec KPN

KPN.AS et VodafoneZiggo sur le marché néerlandais.