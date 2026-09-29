Piper Sandler serait en pourparlers pour racheter Perella Weinberg, selon le WSJ

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(Ajoute des détails tout au long du texte)

La banque d'investissement Piper Sandler PIPR.N serait en pourparlers en vue d'une fusion avec le cabinet de conseil Perella Weinberg Partners PWP.O , a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Piper Sandler pourrait bientôt finaliser l'accord avec Perella Weinberg, dont la capitalisation boursière s'élève à 1,4 milliard de dollars, selon l'article. Les négociations ne sont toutefois pas encore définitives et pourraient échouer, d'après les sources du Journal.

Piper Sandler et Perella Weinberg n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

L'action de Piper a reculé d'environ 4% en début de séance, tandis que celle de Perella a bondi de plus de 10%.