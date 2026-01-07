 Aller au contenu principal
Piper Sandler rétrograde Arthur J. Gallagher à "neutre"
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 11:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Piper Sandler rétrograde les actions du courtier en assurance Arthur J. Gallagher AJG.N de "surpondérer" à "neutre"

** Réduit l'objectif de cours (PT) à 272 $ contre 276 $, ce qui représente toujours un potentiel de hausse de 3,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** Les perspectives à long terme pour les courtiers d'assurance sont excellentes, mais progressivement moins optimistes à court terme

** Ajoute que le segment a sous-performé les compagnies d'assurance dommages en 2025 après une longue période; prévoit que la croissance organique continuera à ralentir jusqu'en 2026

** 15 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 289 $ - LSEG

** A la dernière clôture, AJG a baissé de 4,9% au cours des 12 derniers mois

