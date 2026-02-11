Piper Sandler reste "neutre" sur Kraft Heinz après l'abandon du plan de scission
Le broker fait valoir que Kraft Heinz a dévoilé ce matin un repositionnement stratégique majeur sous l'impulsion de son nouveau directeur général, Steve Cahillane, nommé il y a six semaines. Il va passer par le lancement d'un plan d'investissement de 600 millions de dollars destiné à renforcer le marketing, les équipes commerciales, la recherche et développement, la qualité des produits et la politique de prix.
L'objectif affiché est de relancer la croissance après plusieurs années marquées par un sous-investissement dans les marques, explique le courtier dans une note.
Alors qu'il apparait depuis longtemps que l'entreprise n'était pas disposée à engager les montants nécessaires pour redynamiser ses activités, l'arrivée de Cahillane semble avoir modifié cette approche, poursuit Piper, qui souligne qu'en l'espace de quelques semaines, le nouveau DG a revu en profondeur les plans pour 2026 ainsi que le projet de scission du groupe en deux entités distinctes.
Initialement envisagée comme un levier de création de valeur, cette séparation est désormais suspendue, la priorité étant désormais donnée au redressement opérationnel. "Réparer d'abord, scinder ensuite", résume Piper Sandler.
Malgré ce tournant stratégique, le professionnel continue de considérer le dossier comme une " show-me story ", estimant que toutes ces annonces devront se traduire par des améliorations tangibles avant de convaincre durablement le marché.
