Piper Sandler reprend la couverture de Banner avec une note "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Piper Sandler prend en charge la couverture de la banque américaine Banner BANR.O et lui attribue la note "neutre"

** Le courtier fixe un PT de 70 $, soit une hausse de 11,4 % par rapport à la dernière clôture de BANR

** BANR est bien positionné pour dépasser ses objectifs financiers à long terme jusqu'en 2027 et offrir une marge d'intérêt nette supérieure à la moyenne, proche de 4 %, avec des baisses de taux potentielles, selon la société de courtage

** Les analystes de Piper prévoient un BPA de 6,10 $ en 2026 et de 6,70 $ en 2027, au-dessus des estimations de Street, grâce à une modeste expansion de la marge d'intérêt nette et à des coûts de crédit plus faibles

** 3 des 6 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 3 comme un "maintien", leur PT médian est de 72 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, BANR a baissé de 5,9% depuis le début de l'année