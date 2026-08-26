Piper Sandler relève sa recommandation sur Neogen ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 août - ** Le titre NEOG.O de Neogen, société spécialisée dans les solutions de sécurité alimentaire, progresse de 3,5 % à 12,05 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** Piper Sandler relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer” et augmente son objectif de cours de 13 à 14 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 20,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société “a dépassé la phase de stabilisation de son redressement et entre dans une période de croissance rentable plus durable”, indique le courtier
** La nouvelle équipe de direction devient un moteur important de la rentabilité - Piper Sandler
** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action affiche une hausse de 66,5 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer