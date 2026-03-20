Piper Sandler relève la pondération de German American Bancorp à "surpondérer" en raison d'une valorisation décotée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars -

** Piper Sandler relève la recommandation de la banque communautaire German American Bancorp GABC.O de "neutre" à "surpondérer" sur la base d'une valorisation décotée

** La société de courtage estime que les perspectives de rentabilité bien supérieures à la moyenne de GABC ont un potentiel de hausse compte tenu d'un certain nombre de catalyseurs spécifiques à l'entreprise tels que la réévaluation des actifs à taux fixe, des pipelines de prêts solides et une croissance robuste des revenus de commissions de base

** La société maintient son objectif de 47 $ pour GABC, ce qui implique une hausse de 18 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La croissance excédentaire du capital fournira probablement à la GABC une flexibilité accrue pour poursuivre d'autres fusions et acquisitions bien accueillies" - Piper Sandler

** 4 courtiers sur 6 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 46,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action GABC a progressé de 1,6 % depuis le début de l'année