Piper Sandler relève la note de South Plains Financial et voit un potentiel de hausse grâce à l'opération BOH

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars -

** Piper Sandler relève sa recommandation sur la holding bancaire South Plains Financial SPFI.O de "neutre" à "surpondérer"

** Les tendances de croissance sont encourageantes; l'acquisition de BOH et les perturbations du marché présentent un potentiel de croissance supplémentaire

** En décembre dernier, South Plains Financial a accepté d'acheter BOH Holdings, la société mère de Bank of Houston, basée à Houston, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 105,9 millions de dollars

** Les actions ont légèrement sous-performé depuis les bénéfices du 3e trimestre 25, mais après quelques années de stagnation de la croissance des prêts, la croissance des prêts au 4e trimestre 25 a été encourageante et l'ensemble des opportunités dans la région métropolitaine de Houston continue de s'améliorer, selon la société de courtage

** Quatre analystes couvrant l'action la recommandent à l'achat; leur objectif de cours médian est de 48 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, le SPFI a progressé de 5,5 % depuis le début de l'année