Piper Sandler relève la note de Sight Sciences en raison de ses solides perspectives commerciales

5 janvier - ** Piper Sandler relève les actions de Sight Sciences SGHT.O , société de technologie ophtalmologique, de "neutre" à "surpondérer", citant une position haussière sur l'opportunité TearCare de la société et l'amélioration de son activité de glaucome chirurgical au cours de l'année fiscale 26

** L'entreprise déclare que son activité de glaucome chirurgical, qui a obtenu de meilleurs résultats que prévu en 2025, a de "meilleurs jours devant elle pour l'année fiscale 26"

** Augmentation du PT de 5 $ à 9 $, ce qui représente une hausse de plus de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de Sight Sciences augmentent d'environ 5,2 % à 7,87 $ avant la mise sur le marché dans un faible volume de transactions

** Piper déclare que, malgré le fort potentiel à long terme de TearCare, les investisseurs devraient être prudents à court terme, car la société vise à obtenir un remboursement d'assurance

** 3 des 7 courtiers évaluent SGHT à "acheter" ou plus, et le reste à "conserver"; leur PT médian est de 8,55 $ - données compilées par LSEG

** Au cours des 12 derniers mois, l'action a chuté de 5,7 %