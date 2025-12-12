Piper Sandler relève la note d'EastGroup Properties à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions de la société d'investissement immobilier EastGroup Properties EGP.N augmentent de 1,13 % à 186,35 $ dans les premiers échanges

** Piper Sandler relève EGP de "neutre" à "surpondérer", citant l'amélioration de la demande des locataires et un rebond de l'activité de location

** La société de courtage a également augmenté le PT à 220 $ de 185 $, ce qui représente une hausse de 19,3 % par rapport à la dernière clôture

** Selon la société de courtage, la location a fait un bond au 4e trimestre 25 avec 454 000 pieds carrés signés, les locataires ayant commencé à s'engager dans de nouveaux baux et des baux d'expansion après l'apaisement des inquiétudes concernant les tarifs

** Piper affirme que les locataires d'EGP sont motivés par les économies locales, et non par le commerce extérieur, ce qui suggère que la pause de cette année était davantage liée à la nervosité générale qu'à des ralentissements réels

** 14 des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 7 comme "conservée"; leur estimation médiane est de 200 $ - LSEG

** A la dernière clôture, l'EGP a augmenté de 14,8 % depuis le début de l'année