Piper Sandler relève l'objectif de cours de Citigroup

29 décembre -

** Piper Sandler augmente l'objectif de cours de la banque américaine Citigroup C.N à 130 $, contre 120 $ auparavant

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 7,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite des valorisations plus élevées dans le secteur bancaire et augmente son multiple de valorisation de 12× à 13×

** En même temps, la société de courtage réduit ses estimations de BPA à 7,20 $ pour 2025 contre 7,60 $ et à 9,83 $ contre 9,93 $ pour 2026 ** Piper met également en garde contre le risque d'un ralentissement prolongé de l'activité économique nationale ou mondiale, d'un affaiblissement de la qualité du crédit et de volumes plus faibles que prévu sur les marchés des capitaux

** La société de courtage maintient sa note "surpondérée"

** 19 des 23 sociétés de courtage considèrent l'action "à l'achat" ou supérieure et 4 la maintiennent; leur objectif de cours médian est de 120,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 71,1 % depuis le début de l'année