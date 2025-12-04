((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 décembre - ** La maison de courtage Piper Sandler relève l'objectif de cours de Chevron CVX.N à 178 $ contre 168 $, soit une hausse de 17,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** CVX prévoit des dépenses d'investissement pour 2026 de 18 à 19 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 18 à 21 milliards de dollars
** Le courtier réduit l'estimation des dépenses d'investissement de la société pour 2026 à 18,5 milliards de dollars au lieu de 19 milliards de dollars; il augmente l'estimation du flux de trésorerie disponible à 22,7 milliards de dollars au lieu de 22,2 milliards de dollars
** "Nous considérons les prévisions comme légèrement additives à ce qui était déjà l'un des profils FCF à court terme les plus solides parmi les pairs, avec une efficacité du capital avantageuse qui positionne bien l'entreprise" - le courtier
** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 4,6 % depuis le début de l'année
