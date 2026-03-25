Piper Sandler, en hausse sur National Bank Holdings, commence la couverture avec une note "overweight"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Piper Sandler prend en charge la couverture de National Bank Holdings Corp NBHC.N avec une note de "surpondération"; établit une prévision de 48 $, ce qui représente une hausse de 24,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la NBHC a été en mesure de générer une marge d'intérêt nette de premier ordre (NIM), en grande partie grâce à une tarification disciplinée des prêts et des dépôts

** La SVNB a la possibilité de développer des activités tarifaires uniques, notamment 2UniFi, Cambr et la gestion fiduciaire et de patrimoine (1,3 milliard de dollars d'actifs sous gestion)

** 2UniFi est un écosystème financier ciblant les petites et moyennes entreprises avec des capacités de dépôt de gestion de trésorerie, selon la maison de courtage

** Cambr fonctionne comme une plateforme intégrée d'administration des dépôts financiers qui génère des frais à partir des dépôts hors bilan avec des frais généraux minimes - Piper Sandler

** Quatre analystes sur cinq considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et un "maintien"; leur PT médian est de 46 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action était en hausse de 1,1 % depuis le début de l'année